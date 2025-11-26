Компания Paramount официально присоединилась к работе над четвертой частью франшизы Час пик.

Как сообщил Semafor, запуск проекта состоялся после личной просьбы президента США Дональда Трампа, который попросил студию возобновить культовую комедию-боевик о копах-напарниках.

Час пик 4 – что известно о фильме

Проект, который годами находился в подвешенном состоянии, наконец сдвинулся с места. К работе возвращается и режиссер первых трех частей Бретт Ратнер, чья карьера остановилась после обвинений в рамках движения #MeToo в 2017 году.

Сейчас смотрят

Его последним полнометражным проектом был Геракл с Дуэйном Джонсоном. Лента вышла еще в 2014 году. За это время Ратнер сблизился с семьей Трампа, работая над документальным фильмом Melania, права на который Amazon приобрел за $40 млн.

В четвертой части экшена на экраны вернутся главные звезды Часа пик — актеры Джеки Чан и Крис Такер. Их тандем был определяющим для популярности предыдущих фильмов. Впрочем, сейчас они находятся на другом этапе карьеры: Чану в апреле исполнился 71 год, а Такер не имел главных ролей с момента выхода третьей части в 2007 году.

Почему Paramount, а не Warner Bros.

Режиссер и продюсеры предлагали новый фильм нескольким студиям, но те отказывались из-за участия Бретта Ратнера. В конце концов Paramount согласилась взять на себя выпуск.

Студия получит фиксированную плату за кинотеатральный прокат и не будет отвечать за маркетинг или финансирование.

Warner Bros., чье подразделение New Line создавало три предыдущие части, будет иметь право на получение части кассовых сборов еще до возврата инвестиций.

К слову, первые три фильма франшизы стали хитами, собрав сотни миллионов в прокате, несмотря на то, что критики были сдержанными.

Час пик – $244 млн;

Час пик 2 – $347 млн;

Час пик 3 – $258 млн.

Сроки производства новой части пока не называют, однако известно, что Paramount нуждается в новых релизах. Компания планирует нарастить выпуск фильмов в течение следующих трех лет, постепенно доведя показатель до 18 лент в год.

Новый глава студии Дэвид Эллисон является сыном Ларри Эллисона – одного из ключевых финансовых доноров Дональда Трампа. Президент США даже публично хвалил менеджмент Paramount.

Напомним, что этой весной Трамп объявил о намерении ввести 100% таможенную пошлину на все фильмы, снятые за пределами страны.

Источник : Variety

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.