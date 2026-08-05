Шоумен та хореограф Дмитро Коляденко поскаржився на проблеми зі здоров’ям.

На своїй сторінці в Instagram артист розповів, що лікарі призначили йому носити окуляри.

Дмитро Коляденко повідомив про погіршення зору

За словами Коляденка, він звикав до цього аксесуара ще з юності, проте раніше це був лише елемент шоубізнесового образу. Наразі ж медики діагностували у шоумена проблеми із зором і наполягли на постійному використанні оптичних лінз.

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— Не думав, що так. З 15 років носив окуляри…. Для іміджу! А зараз, у 55 років, мені прописали їх лікарі. Сказали: “Треба”… І привіт, депресіє, — емоційно поділився танцівник із підписниками.

Попри те, що шанувальники давно звикли бачити артиста в різноманітних оправах, сам Коляденко зізнався, що така вимушена зміна та усвідомлення вікових змін викликали у нього пригнічений настрій.

Фото: Дмитро Коляденко

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