Ночью против 5 августа РФ нанесла очередной ракетный удар по Киеву. Во время ночной атаки на Украину враг применил 115 беспилотников и 28 ракет.

На последствия обстрелов по Киеву отреагировали и звезды украинского шоу-бизнеса.

Атака на Киев 5 августа: реакция звезд украинского шоу-бизнеса

Актриса Наталка Денисенко призналась, что из-за постоянных российских атак украинцам приходится жить в “режиме выживания”. По словам артистки, невзирая на тяжелую реальность и истощение, она пытается держаться и продолжает работать.

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— Трудно вставать в 6 утра на работу после баллистического обстрела. Скажу честно, я даже не заходила в новости, психика на грани из-за этого “режима выживания”, — поделилась звезда в Instagram.

Свои соболезнования пострадавшим и семьям погибших в Киеве выразил певец Дмитрий Монатик.

— Очередная ужасная ночь для Киева. Сколько горя… Искренне сочувствую всем пострадавшим, семьям и близким погибших, – написал артист в Instagram.

К словам поддержки пострадавшим от ракетной атаки 5 августа присоединилась и телеведущая Леся Никитюк. Она опубликовала карту с траекторией полета российских ракет и дронов, атаковавших Киев и регион по нескольким направлениям.

— Много раненых и погибших… Мои соболезнования, — написала звезда в Instagram.

Актриса Екатерина Кузнецова тоже оставила реакцию на атаку на Киев сегодня, 5 августа. Звезда поделилась видео последствий обстрела, отметив, что это не “фильм”, а настоящий ракетный удар по мирному городу.

— Это не фильм — это российская кассетная баллистика по мирному городу. Слова лишние… Киев: 05.08.2026 год, — написала актриса в Instagram.

Певица KOLA также отреагировала на последствия вражеских обстрелов Киева, выразив соболезнования пострадавшим и семьям погибших.

— Мои соболезнования родным погибших и всем пострадавшим… Это просто страшный ужас был ночью, — отреагировала певица в Instagram.

Фото: ГСЧС, Дмитрий Монатик, KOLA

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