Самый популярный ютубер мира MrBeast (Джимми Дональдсон) зарабатывает на рекламе не меньше гигантских медиакомпаний. Цены на рекламу в MrBeast измеряются миллионами долларов.

Об этом сообщает Business Insider.

Сколько стоит реклама на каналах MrBeast

Согласно прайс-листам компании Дональдсона, случайно обнародованными в суде, цены на стоимость рекламы на канале в MrBeast распределяются следующим образом:

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Короткий интегрированный ролик (30–45 секунд) в видео на основном YouTube-канале стоит около $2,5 млн (такие расценки действовали еще в начале 2024 года, когда количество подписчиков было вдвое меньше нынешнего).

Короткие видео (Shorts/TikTok) для усиления основной рекламной кампании обойдутся брендам в дополнительные $500 тыс.

Право использовать бренд MrBeast на вебсайте компании стоит до $1 млн. в месяц.

В середине 2024 года компания MrBeast сообщила о заключении сделок с известными брендами на общую сумму $91 млн с расчетом до 2025 года.

Среди крупнейших контрактов — $15 млн от мобильного оператора T-Mobile за четыре рекламных интеграции и $12,5 млн от Amazon за пять роликов.

Также рекламные эксперты отмечают, что главное преимущество MrBeast — это впечатляющий глобальный масштаб охвата и сотни миллионов подписчиков, что позволяет ему диктовать свои финансовые условия мировым брендам.

Как судебный скандал из-за бургеров раскрыл цены на рекламу у MrBeast

Скретч-карты с ценами на рекламу оказались в открытом доступе неслучайно. Все эти документы стали достоянием общественности в рамках громкого судебного иска между MrBeast и его бизнес-партнером — компанией Virtual Dining Concepts (VDC).

Еще в 2020 году MrBeast решил попробовать свои силы в ресторанном бизнесе и запустил сеть доставки готовой еды MrBeast Burger, где компания VDC отвечала за производство продуктов и приготовление блюд.

Однако сотрудничество закончилось судебными исками. Блогер подал в суд на VDC из-за массовых жалоб клиентов и фанатов на ужасное качество еды.

По словам Дональдсона, компания больше заботилась о быстрой прибыли и расширении ассортимента, чем о контроле качества, из-за чего поклонники называли бургеры “худшими в жизни”.

Именно во время этого судебного противостояния компания обнародовала внутренние финансовые документы блогера, которые и раскрыли его реальные доходы и миллионные расценки для мировых брендов.

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