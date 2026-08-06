Миллионы долларов за пол минуты: раскрыты расценки на рекламу в MrBeast
Самый популярный ютубер мира MrBeast (Джимми Дональдсон) зарабатывает на рекламе не меньше гигантских медиакомпаний. Цены на рекламу в MrBeast измеряются миллионами долларов.
Об этом сообщает Business Insider.
Сколько стоит реклама на каналах MrBeast
Согласно прайс-листам компании Дональдсона, случайно обнародованными в суде, цены на стоимость рекламы на канале в MrBeast распределяются следующим образом:
- Короткий интегрированный ролик (30–45 секунд) в видео на основном YouTube-канале стоит около $2,5 млн (такие расценки действовали еще в начале 2024 года, когда количество подписчиков было вдвое меньше нынешнего).
- Короткие видео (Shorts/TikTok) для усиления основной рекламной кампании обойдутся брендам в дополнительные $500 тыс.
- Право использовать бренд MrBeast на вебсайте компании стоит до $1 млн. в месяц.
В середине 2024 года компания MrBeast сообщила о заключении сделок с известными брендами на общую сумму $91 млн с расчетом до 2025 года.
Среди крупнейших контрактов — $15 млн от мобильного оператора T-Mobile за четыре рекламных интеграции и $12,5 млн от Amazon за пять роликов.
Также рекламные эксперты отмечают, что главное преимущество MrBeast — это впечатляющий глобальный масштаб охвата и сотни миллионов подписчиков, что позволяет ему диктовать свои финансовые условия мировым брендам.
Как судебный скандал из-за бургеров раскрыл цены на рекламу у MrBeast
Скретч-карты с ценами на рекламу оказались в открытом доступе неслучайно. Все эти документы стали достоянием общественности в рамках громкого судебного иска между MrBeast и его бизнес-партнером — компанией Virtual Dining Concepts (VDC).
Еще в 2020 году MrBeast решил попробовать свои силы в ресторанном бизнесе и запустил сеть доставки готовой еды MrBeast Burger, где компания VDC отвечала за производство продуктов и приготовление блюд.
Однако сотрудничество закончилось судебными исками. Блогер подал в суд на VDC из-за массовых жалоб клиентов и фанатов на ужасное качество еды.
По словам Дональдсона, компания больше заботилась о быстрой прибыли и расширении ассортимента, чем о контроле качества, из-за чего поклонники называли бургеры “худшими в жизни”.
Именно во время этого судебного противостояния компания обнародовала внутренние финансовые документы блогера, которые и раскрыли его реальные доходы и миллионные расценки для мировых брендов.