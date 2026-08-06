Найпопулярніший ютубер світу MrBeast (Джиммі Дональдсон) заробляє на рекламі не менше за гігантські медіакомпанії. Ціни на рекламу у MrBeast вимірюються мільйонами доларів.

Про це повідомляє Business Insider.

Скільки коштує реклама у MrBeast

Згідно з прайс-листами компанії Дональдсона, оприлюдненими в суді, ціни на вартість реклами на каналі у MrBeast розподіляються наступним чином:

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Короткий інтегрований ролик (30–45 секунд) у відео на основному YouTube-каналі коштує близько $2,5 млн (такі розцінки діяли ще на початку 2024 року, коли кількість підписників була вдвічі меншою за нинішню).

Короткі відео (Shorts / TikTok) для підсилення основної рекламної кампанії обійдуться брендам у додаткові $500 тис.

Право використовувати бренд MrBeast на вебсайті компанії коштує до $1 млн на місяць.

Загалом у середині 2024 року компанія MrBeast повідомила про укладання угод із відомими брендами на загальну суму $91 млн із розрахунком до 2025 року.

Серед найбільших контрактів — $15 млн від мобільного оператора T-Mobile за чотири рекламні інтеграції та $12,5 млн від Amazon за п’ять роликів.

Також рекламні експерти зазначають, що головна перевага MrBeast — це вражальний глобальний масштаб охоплення та сотні мільйонів підписників, що дозволяє йому диктувати власні фінансові умови світовим брендам.

Як судовий скандал через бургери розкрив ціни на рекламу у MrBeast

Скретч-карти з цінами на рекламу потрапили у відкритий доступ не випадково. Усі ці документи стали публічними в рамках гучного судового позову між MrBeast та його бізнес-партнером — компанією Virtual Dining Concepts (VDC).

Ще у 2020 році MrBeast вирішив спробувати себе у ресторанному бізнесі та запустив мережу доставляння готової їжі MrBeast Burger, де компанія VDC відповідала за виробництво продуктів та приготування страв.

Проте співпраця закінчилася судовими позовами. Блогер подав до суду на VDC через масові скарги клієнтів та фанатів на жахливу якість їжі.

За словами Дональдсона, компанія більше дбала про швидкі прибутки та розширення асортименту, аніж про контроль якості, через що шанувальники називали бургери “найгіршими в житті”.

Саме під час цього судового протистояння компанія оприлюднила внутрішні фінансові документи блогера, які й розкрили його реальні доходи та мільйонні розцінки для світових брендів.

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