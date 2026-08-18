Американский рэпер Ye (Канье Уэст) запланировал два масштабных выступления в России.

Шоу должны пройти 10 и 11 октября 2026 года на стадионе Газпром Арена в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщают The New York Times и BBC.

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Канье Вест выступит в России: что известно

Если концерты состоятся, Канье Уэст станет самым известным западным артистом, согласившимся выступить в РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину.

По данным организаторов, спрос среди местных слушателей оказался высоким: самые дорогие билеты стоимостью свыше $1 850 (около 160 тыс. рублей), а также самые дешевые $105 были распроданы в течение нескольких часов после анонса.

Отели Санкт-Петербурга уже зафиксировали всплеск бронирований.

Канье Уэст: запрет в Европе и связь с Россией

За последние годы Канье Уэст оказался в центре громких скандалов из-за ряда антисемитских и пронацистских высказываний. Поэтому с ним разорвали контракты мировые бренды, в частности Adidas и Balenciaga, а аккаунты рэпера в соцсетях блокировали.

В январе этого года Вест извинялся за свое поведение, опубликовав обращение в Wall Street Journal, где объяснил свои действия эпизодом биполярного расстройства. Однако уже во время попыток организовать европейское турне этим летом артист столкнулся с массовыми отменами шоу:

Великобритания: Министерство внутренних дел страны запретило рэперу въезд, заявив, что его присутствие “не будет способствовать общественному благу”. Это привело к отмене фестиваля Wireless Festival, где Вест должен быть хедлайнером.

Министерство внутренних дел страны запретило рэперу въезд, заявив, что его присутствие “не будет способствовать общественному благу”. Это привело к отмене фестиваля Wireless Festival, где Вест должен быть хедлайнером. Европа: выступления рэпера также были отменены во Франции, Италии, Польше и Чехии. В то же время выступления артиста прошли в Испании, Португалии, Нидерландах, Турции и Албании.

Слухи о возможном выступлении Канье Уэста в РФ ходили с тех пор, как он посетил Москву в 2024 году на день рождения российского дизайнера Гоши Рубчинского.

Принимая скандального рэпера, часть консервативных русских деятелей уже успела выразить недовольство западной культурой, предложив Весту исполнять русские народные песни.

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