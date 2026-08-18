Американський репер Ye (Каньє Вест) запланував два масштабних виступи у Росії.

Шоу мають відбутися 10 та 11 жовтня 2026 року на стадіоні Газпром Арена у Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляють the New York Times і BBC.

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Каньє Вест виступить в Росії: що відомо

Якщо концерти відбудуться, Каньє Вест стане найвідомішим західним артистом, який погодився виступити у РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

За даними організаторів, попит серед місцевих слухачів виявився високим: найдорожчі квитки вартістю понад $1 850 (майже 160 тис. рублів), а також найдешевші за $105 були розпродані протягом кількох годин після анонсу.

Готелі Санкт-Петербурга вже зафіксували сплеск бронювань.

Каньє Вест: заборона в Європі й зв’язок із Росією

За останні роки Каньє Вест опинився в центрі гучних скандалів через низку антисемітських та пронацистських висловлювань. Через це з ним розірвали контракти світові бренди, зокрема Adidas та Balenciaga, а акаунти репера в соцмережах блокували.

У січні цього року Вест просив вибачення за свою поведінку, опублікувавши звернення у Wall Street Journal, де пояснив свої дії епізодом біполярного розладу. Проте вже під час спроб організувати європейське турне цього літа артист зіштовхнувся з масовими скасуваннями шоу:

Велика Британія: Міністерство внутрішніх справ країни заборонило реперу в’їзд, заявивши, що його присутність “не сприятиме суспільному благу”. Це призвело до скасування фестивалю Wireless Festival, де Вест мав бути хедлайнером.

Міністерство внутрішніх справ країни заборонило реперу в’їзд, заявивши, що його присутність “не сприятиме суспільному благу”. Це призвело до скасування фестивалю Wireless Festival, де Вест мав бути хедлайнером. Європа: виступи репера також були скасовані у Франції, Італії, Польщі та Чехії. Водночас виступи артиста відбулися в Іспанії, Португалії, Нідерландах, Туреччині та Албанії.

Чутки про можливий виступ Каньє Веста у РФ ходили ще відтоді, як він відвідав Москву у 2024 році на день народження російського дизайнера Гоші Рубчинського.

Приймаючи скандального репера, частина консервативних російських діячів уже встигла висловити невдоволення західною культурою, запропонувавши Весту виконувати російські народні пісні.

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