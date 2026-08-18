Скандальний репер Каньє Вест оголосив про концерти в Росії
Американський репер Ye (Каньє Вест) запланував два масштабних виступи у Росії.
Шоу мають відбутися 10 та 11 жовтня 2026 року на стадіоні Газпром Арена у Санкт-Петербурзі.
Про це повідомляють the New York Times і BBC.
Каньє Вест виступить в Росії: що відомо
Якщо концерти відбудуться, Каньє Вест стане найвідомішим західним артистом, який погодився виступити у РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну.
За даними організаторів, попит серед місцевих слухачів виявився високим: найдорожчі квитки вартістю понад $1 850 (майже 160 тис. рублів), а також найдешевші за $105 були розпродані протягом кількох годин після анонсу.
Готелі Санкт-Петербурга вже зафіксували сплеск бронювань.
Каньє Вест: заборона в Європі й зв’язок із Росією
За останні роки Каньє Вест опинився в центрі гучних скандалів через низку антисемітських та пронацистських висловлювань. Через це з ним розірвали контракти світові бренди, зокрема Adidas та Balenciaga, а акаунти репера в соцмережах блокували.
У січні цього року Вест просив вибачення за свою поведінку, опублікувавши звернення у Wall Street Journal, де пояснив свої дії епізодом біполярного розладу. Проте вже під час спроб організувати європейське турне цього літа артист зіштовхнувся з масовими скасуваннями шоу:
- Велика Британія: Міністерство внутрішніх справ країни заборонило реперу в’їзд, заявивши, що його присутність “не сприятиме суспільному благу”. Це призвело до скасування фестивалю Wireless Festival, де Вест мав бути хедлайнером.
- Європа: виступи репера також були скасовані у Франції, Італії, Польщі та Чехії. Водночас виступи артиста відбулися в Іспанії, Португалії, Нідерландах, Туреччині та Албанії.
Чутки про можливий виступ Каньє Веста у РФ ходили ще відтоді, як він відвідав Москву у 2024 році на день народження російського дизайнера Гоші Рубчинського.
Приймаючи скандального репера, частина консервативних російських діячів уже встигла висловити невдоволення західною культурою, запропонувавши Весту виконувати російські народні пісні.