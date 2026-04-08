Американский рэпер Канье Вест оказался в центре нового судебного иска. Его бывший охранник Джонатан Монро требует от артиста $850 тыс. из-за невыплаченных денег и прочих убытков.

Об этом сообщает TMZ, ссылаясь на судебные документы.

Детали иска против Канье Веста

По словам Монро, он работал у Веста полный рабочий день в 2021 году. В иске утверждается, что ему не выплатили все причитающиеся деньги, в том числе оплату сверхурочных.

В документах указано, что общая сумма требований составляет около $850 тыс. Она включает компенсацию за неоплаченные сверхурочные, утраченную зарплату и доход, а также возмещение за моральные страдания и штрафные санкции.

Монро также заявляет, что пытался получить эти средства, но, по его словам, не смог этого сделать.

Это не первый иск экс-охранника. В предыдущей версии заявления он описывал один из случаев при работе.

По его словам, Вест попросил его заправить Lamborghini. Когда же охранник спросил наличные или кредитную карту для оплаты, артист якобы ушел, ничего не ответив.

Другие иски к Весту

Ранее суд уже обязал Канье Веста выплатить $140 тыс. другому бывшему работнику Тони Саксону в рамках отдельного дела.

Новый иск возник на фоне других событий, связанных с артистом. В частности, в Лондоне отменили фестиваль Wireless после того, как спонсоры начали отказываться от участия из-за его присутствия в качестве хедлайнера.

Также британские власти отказали ему во въезде в страну. Публичной реакции со стороны Канье Веста в отношении нового иска нет.

