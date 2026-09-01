Любая империя рассматривает культуру как действенный инструмент для собственного утверждения. Стремясь покорить другие народы, она старается не только уничтожить их идентичность, но и присвоить богатство, включив их в собственный канон.

Как в этих условиях развиваться украинской культуре и есть ли риски, если определять себя исключительно из-за противостояния с РФ, эти и другие вопросы стали главными на 17-м Одесском международном кинофестивале (ОМКФ).

Дискуссия Культура против империи: как искусство сопротивляется тоталитаризму состоялась в рамках индустриальной секции Film Industry Office.

Сейчас смотрят

На 17-м ОМКФ состоялась дискуссия об искусстве во время войны

Во время панели спикеры искали ответы на вопрос, где проходит граница между искусством и пропагандой, какова должна быть роль государства в поддержке художников и какие современные формы принимает культурное сопротивление.

Один из ключевых месседжей мероприятия озвучил спикер 8-го корпуса Десантно-штурмовых войск и ведущий ICTV Вадим Карпяк. Он призвал изменить сам подход к восприятию нашей культуры.

— Мне немного странно звучит сама фраза “культурное сопротивление”. Сопротивление – это реакция на давление, то есть мы снова определяем себя через империю, а не через самих себя. А настоящая культура рождается не для того, чтобы кому-то противостоять. Она просто настаивает на своем существовании. И неважно, учитывает это империя или нет. Поэтому я бы говорил не о “культуре сопротивления”, а о “культуре присутствия”. Мы просто существуем. И уже сам этот факт империя не может стерпеть, — подчеркнул Вадим Карпяк.

Модератором разговора выступила медиаэкспертка, продюсер и специалист по стратегическим коммуникациям Полина Толмачева.

К обсуждению присоединились эксперты из разных областей:

Сергей Лавренюк — продюсер фильма Санаторий имени Горького. Поединок;

Андрей Осипов — председатель Государственного агентства Украины по кино;

Ирина Солошенко — волонтер, руководительница медицинского направления БФ КОЛО;

Антон Дробович — руководитель Центра прав человека и мемориализации войны KSE, председатель УИНП (2019–2024 гг.);

Ольга Гребор — заместитель директора Польского Института в Киеве.

Участники panel-дискуссии пришли к согласию, что крупные произведения искусства могут рождаться при совершенно разных обстоятельствах.

В качестве примера противостояния тоталитаризма вспомнили историю украинского композитора Дмитрия Клебанова, который в 1945 году создал Симфонию № 1 Памяти мучеников Бабьего Яра, за что испытал репрессии и травлю со стороны советской власти.

В то же время спикеры привели и противоположный исторический кейс — эпическую Энеиду Вергилия, которую поэт создал по непосредственному заказу римского императора Августа.

Это подтверждает, что культура может выступать как форма оппозиции метрополии, так и инструментом государственного строительства.

Фото: ОМКФ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.