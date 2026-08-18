В рамках XVII Одесского международного кинофестиваля, который пройдет с 27 августа по 4 сентября в Киеве, состоится традиционная профессиональная программа Film Industry Office.

Направление объединит украинских и зарубежных кинематографистов, продюсеров, актеров, представителей телеканалов, а также военных и ветеранов.

Объявлена ​​программа Film Industry Office 17-го Одесского международного кинофестиваля

Мероприятия Film Industry Office продлятся с 28 августа по 3 сентября. Участников ждут панельные дискуссии, Pitching, лаборатории, а также специальная актерская программа The Actor’s Lab.

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Первый день программы, 28 августа, начнется с панельной дискуссии о перспективах демонстрации украинских фильмов в кинотеатрах с участием генерального директора ОМКФ Анны Мачух, представителей Госкино, кинотеатров и стримингов.

Отдельным фокусом дня станет тема войны. Во время панели Ветераны, война и кино с участием Ахтема Сеитаблаева, Владимира Яценко и других экспертов будут говорить о том, как опыт войны меняет киноиндустрию и как защитники интегрируются в медиапространство.

Кроме того, представители телеканалов (в частности, ICTV и ICTV2) вместе с руководителями ведущих сервисов MEGOGO, SWEET.TV и ТЕТ обсудят будущее сотрудничество телевидения и стриминговых платформ.

29 августа участникам презентуют Case Study два ожидаемых украинских проекта:

Ховаючи колишню – создание original content для платформы SWEET.TV;

Тиха Нава – первый украинский true crime сериал для Киевстар ТВ.

В этот же день состоятся важные дискуссии о памяти, этике и мемориализации войны в кино, участие в которых примут кинематографисты и военные.

30 августа внимание будет приковано к месту украинского кино в мире. Продюсеры и иностранные эксперты обсудят создание международных копродукций во время войны и восприятие украинского контента в Европе.

Также спикеры поднимут темы привлечения инвестиций от бизнеса и развития документальной анимации, о которой будут говорить режиссер Ирина Целик и Олег Маламуж.

С 31 августа по 2 сентября будет работать специальная программа для актеров The Actor’s Lab. Среди ключевых событий:

Q&A-встреча с режиссером Дмитрием Сухолитким-Собчуком;

Воркшоп о работе актера в кадре с режиссером Юлией Павловой и оператором Сергеем Ревуцким;

Панель Заменит ли ИИ актеров, посвященная использованию цифровых аватаров и искусственного интеллекта в кинопроизводстве;

Дискуссия о комедийном кино с участием Антонио Лукича, Павла Острикова и Аркадия Непиталюка.

Завершится индустриальная программа 2 сентября питчингом украинских кинопроектов в категориях Development и Work in Progress, а 3 сентября в кинотеатре Оскар пройдет День украинского кино при поддержке Госкино.

Полная программа Film Industry Office доступна на сайте Одесского международного кинофестиваля.

Фото: Одесский международный кинофестиваль

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