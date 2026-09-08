Голливудская актриса Анджелина Джоли вместе со своим сыном Ноксом посетила один из спортивных клубов в Харькове.

Об этом говорится в сообщении клуба на странице Facebook.

Анджелина Джоли посетила спортивный клуб в Харькове

По словам представителей клуба, визит Анджелины Джоли и ее сына Нокса выдался не только дружеским, но и спортивным: сын звезды приобщился к интенсивной тренировке по тайскому боксу (муай-тай), которая проходила вместе с украинскими защитниками.

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Организаторы и посетители клуба отмечают, что событие произошло в очень теплой и непринужденной атмосфере.

В один день под крышей харьковского зала пересекались профессиональный спорт, искренняя поддержка украинских воинов и внимание мировой знаменитости первой величины.

— Обычный тренировочный день в зале вдруг получил неожиданное продолжение. Среди гостей клуба оказалась одна из самых известных актрис мира. Так, в Харьковском боксерском зале однажды встретились спорт, украинские защитники и одна из самых известных актрис мира, — поделились впечатлениями представители заведения.

Напомним, что о возможном визите Анджелины Джоли в Украину стало известно в конце августа. В сети распространялись видео из разных городов Украины, в которых замечали Джоли.

Однако ни Джоли, ни ее представители официального визита актрисы в Украину не подтверждали.

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