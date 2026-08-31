Голлівудська акторка та амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі, ймовірно, знову приїхала до України.

У соціальних мережах та Telegram-каналах з’явилася інформація про її появу в кількох українських містах наприкінці серпня 2026 року.

Анджеліна Джолі в Україні: що відомо

За даними очевидців та відео з мережі, маршрут Джолі охопив кілька регіонів.

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Так, 30 серпня тернопільський ресторан старий Млин опублікував кадри з камер спостереження, на яких зафіксовано жінку, дуже схожу на Анджеліну Джолі.

У закладі зазначили, що гостя куштувала традиційні українські страви.

Крім того, мережею поширювалися повідомлення про приїзд акторки до Львова.

Ба більше, в Кременчуці Анджеліну Джолі нібито помітили в одному з торгово-розважальних центрів.

Місцеві медіа Харкова повідомляють про появу акторки на Холодній Горі.

Один із відвідувачів тутешнього закладу навіть встиг зафільмувати Джолі на відео, яке швидко поширилося мережею.

Станом на 31 серпня ні сама Анджеліна Джолі, ні її офіційні представники чи місцева влада потенційний візит не прокоментували.

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі вже не вперше відвідує Україну після початку повномасштабного вторгнення. Навесні 2022 року Джолі помітили в одній зі львівських кав’ярень.

А в листопаді 2025 року Анджеліна Джолі побувала в Херсоні й Миколаєві в межах гуманітарної місії.

Акторка завітала до медичних та навчальних закладів, поспілкувалася з дітьми, медиками, волонтерами та родинами, які продовжують жити й працювати у прифронтових міста попри все.

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