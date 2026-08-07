Родной брат голливудской актрисы Анджелины Джоли, 53-летний бывший актер Джеймс Хейвен, публично совершил каминг-аут.

О своей ориентации он рассказал в совместном видео со своей бывшей супругой Роми Имбелли.

Брат Анджелины Джоли сделал каминг-аут

Заявление было опубликовано в социальных сетях Имбелли, с которым Хейвен состоял в краткосрочном браке в 2024 году.

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По словам Хейвена, принять себя и открыться миру ему удалось только после продолжительного периода работы над собой и обработки детских психологических травм.

— После многих лет исцеления от детской травмы я теперь свободен жить той жизнью, которую, как я считаю, мне всегда суждено жить. Жизнью надежды, мира и любви. Итак, пока разворачивается моя история, я хочу, чтобы вы все знали, что я делаю это с открытым сердцем, имея только любовь к себе и ко всем вам, — сказал актер в своем обращении.

Джеймс Хейвен также выразил надежду, что близкие и родные воспримут его искренность без осуждения.

— Я надеюсь, что моя семья и другие люди смогут выбрать любовь вместо страха, понимания вместо осуждения и связь вместо убеждений, возможно разделявших нас. Я надеюсь, что они смогут посмотреть за пределы ярлыков и просто увидеть меня с тем же сердцем, тем же смехом, той же душой, которую они всегда знали.

Напомним, что Джеймс Хейвен — сын актеров Джона Войта и покойной Маршелин Бертран, а также старший брат Анджелины Джоли. В прошлом он снимался вместе с сестрой в фильмах Джи и Первородный грех.

Его бывшая избранница Роми Имбелли отметила, что решила поддержать Хейвена в его стремлении быть собой, а не пытаться “разоблачить” его.

Они поженились в августе 2024 года, однако их брак продлился недолго. Уже через две недели Джеймс и Роми подали документы на аннулирование брака.

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