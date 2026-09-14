Певец Артем Пивоваров во время своего выступления в Виннице отреагировал на громкий скандал вокруг своей коллеги по сцене Насти Каменских.

Артист публично пошутил о ее заявлении о проблемах со здоровьем, которые якобы возникли из-за перехода на украинский язык.

Видео с концерта распространила в TikTok пользователь с ником shymanovska_21.

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Во время исполнения хита Там у тополі, который исполнитель выпустил в дуэте Каменских в 2023 году, Пивоваров активировал публику и призвал зрителей петь вместе с ним.

Призывая зал к взаимодействию, певец вспомнил волну мемов, заполонившую сеть.

— Ну-ка, Винница! Только не говорите, что у вас киста!, – обратился со сцены Артем Пивоваров.

Поводом к упоминанию стало резонансное заявление Насти Каменских в интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой.

Каменских утверждала, что после окончательного перехода в коммуникации и творчестве на украинский язык у нее якобы ухудшилось состояние голосовых связок и образовалась киста.

По словам Насти, ее психолог связал это именно с изменением языковой среды и посоветовал возобновить использование русского языка.

Такие высказывания вызвали возмущение среди украинцев и стали поводом для многочисленных шуток и сатирических материалов в соцсетях.

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