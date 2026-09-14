Не говорите, что у вас киста: Артем Пивоваров потролил Настю Каменских прямо со сцены
- Артем Пивоваров во время выступления в Виннице отреагировал на скандал с Настей Каменских.
- Пивоваров обратился к публике во время исполнения песни Там у тополі.
Певец Артем Пивоваров во время своего выступления в Виннице отреагировал на громкий скандал вокруг своей коллеги по сцене Насти Каменских.
Артист публично пошутил о ее заявлении о проблемах со здоровьем, которые якобы возникли из-за перехода на украинский язык.
Видео с концерта распространила в TikTok пользователь с ником shymanovska_21.
Пивоваров подколол Каменских: что известно
Во время исполнения хита Там у тополі, который исполнитель выпустил в дуэте Каменских в 2023 году, Пивоваров активировал публику и призвал зрителей петь вместе с ним.
Призывая зал к взаимодействию, певец вспомнил волну мемов, заполонившую сеть.
— Ну-ка, Винница! Только не говорите, что у вас киста!, – обратился со сцены Артем Пивоваров.
@shymanovska_21
Тонко @Artem Pivovarov 🤣 #пивоваров #пивоваровконцерт #pivovarov #pivovarovmusic
Поводом к упоминанию стало резонансное заявление Насти Каменских в интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой.
Каменских утверждала, что после окончательного перехода в коммуникации и творчестве на украинский язык у нее якобы ухудшилось состояние голосовых связок и образовалась киста.
По словам Насти, ее психолог связал это именно с изменением языковой среды и посоветовал возобновить использование русского языка.
Такие высказывания вызвали возмущение среди украинцев и стали поводом для многочисленных шуток и сатирических материалов в соцсетях.