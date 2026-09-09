Співачка Настя Каменських опинилася в центрі чергового гучного мовного скандалу.

Каменських заявила, що спроба перейти виключно на українську мову після початку повномасштабного вторгнення призвела до втрати голосу та появи кісти на зв’язках.

Про це Настя розповіла в інтерв’ю російській журналістці Катерині Гордєєвій.

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Настя Каменських заявила, що від української мови в неї з’явилася кіста

За словами Каменських, близько пів року вона намагалася розмовляти та співати лише українською, проте згодом звернулася по допомогу не до профільного лікаря-фоніатра, а до психолога.

Фахівець нібито порадив їй негайно повернутися до російської.

— Я пішла до психолога, і він мені каже: Повертайся до російської мови, твоє тіло не сприймає це. І річ же не в тому, кому належить ця мова, це ж суто психосоматика. Давай краще так, я вірю у психосоматику: все, що з нами відбувається, іде з голови, — заявила Каменських.

Реакція мережі на заяву Каменських

Твердження Каменських про “психосоматичну кісту від мови” викликали шквал обурення в українському сегменті соцмереж.

Зокрема, на своїй сторінці в Facebook журналістка та телеведуча Яніна Соколова жорстко прокоментувала позицію подружжя Потапа і Насті, зазначивши, що артисти нарешті скинули маски.

— Нарешті малороси озвучили свої відчуття. Кіста від української — це прям дуже гарна алегорія. І думаю, це щиро. За що респект, що нарешті озвучила. Повірте, половина публічних людей-малоросів думають так. І у них психосоматика… Думаю, що для малоросів все українське, як для будь-якого росіянина — чуже і токсичне… І тут настає 22. Вся робота коту під хвіст. І ці кляті радикали примушують говорити українською і співати теж. Спробували. Нікому в Україні не заходить. Гроші закінчуються. Психосоматика. Що робити? Повертаємо базові налаштування і тікаємо, — написала Соколова.

Епіцентром обговорення заяви Каменських став Threads.

До обговорень заяви Каменських доєдналася і психологиня Наталія Холоденко.

Не стрималася від коментаря і співачка FIЇNKA.

Співак Денис Філімонов зазначив, що в Каменських може з’явитися нове розшифрування її псевдоніму NK.

Користувачі мережі вже встигли вигадати десятки жартів про “мовну психосоматику” та масово висловлюють усе, що думають про позицію Насті Каменських.

Прийшла і відірвала голову нам чумачеча кіста.

Це треш, звісно ж. Абсолютний.

Що тут сказати, дуже мені соромно, що колись в підлітковому віці слухала їхню музику.

Якщо в Каменських зникла кіста після повернення на російську, то вона може отримати повний апгрейд здоров’я після втрати українського паспорта. Я б скинулася на таку благодійність.

Цікаво, коли вона іспанську вчила, чому у неї нічого не вилізло?

Цікаво, як у наших українських артистів ще не вилізла кіста, співаючи українською?

Я б воліла взагалі нічого не знати про це інтервʼю.

Топ ворогів української мови: щелепа, кіста, ваш варіант.

А ви теж, коли десь чуєте тепер пісню Каменських Я — Україна, одразу перемикаєте якнайшвидше, бо від її голосу вас ригати тягне?

Тобто на іспанську чи англійську у неї нема кісти?

Раніше Настя Каменських заявила, що не може мати дітей. Також Каменських відповіла на численні чутки щодо її шлюбу з Потапом.

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