Правоохранители установили официальную причину смерти Хейден Панеттьери.

Об этом стало известно во вторник, 22 сентября.

Хейден Панеттьери: причина смерти актрисы

Как оказалось, Хейден Панеттьер умерла в результате токсического воздействия на ее организм фентанила, ксанакса и нескольких других медицинских препаратов.

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Об этом свидетельствуют результаты вскрытия.

Ранее правоохранительные органы и Управление по борьбе с наркотиками (DEA) в Лос-Анджелесе и Южной Каролине сосредоточили внимание на давнем наркоторговце звезды, который мог продать поддельные рецептурные препараты со смертельной примесью.

Источники TMZ, вовлеченные в расследование, отмечают, что Хейден Панеттьери имела постоянного поставщика на черном рынке в Лос-Анджелесе.

Именно у него она приобрела ряд препаратов перед вылетом в Южную Каролину.

По рабочей версии следствия, утром в день смерти Панеттьери приняла таблетку оксикодона, содержащую фентанил.

Когда спасатели прибыли по вызову 911 в квартиру, где находилась актриса, ее бойфренд Брайан Хикерсон передал медикам пакет с рецептурным лекарством Хейден.

Выяснилось, что до приезда парамедиков Хикерсон пытался спасти без сознания Панеттьери с помощью Наркана (препарата, применяемого при передозировке опиоидами), однако это не дало результата.

Сейчас детективы ожидают официальных результатов токсикологической экспертизы, однако именно роковая таблетка с фентанилом остается главной причиной смерти Хейден Панеттьери.

Напомним, что Хейден Панеттьери умерла 16 августа в возрасте 36 лет.

В Панеттьери осталась дочь Кайя-Евдокия, которую она родила от бывшего жениха Владимира Кличко.

Хейден Панеттьери известна по ролям в сериалах Герои, Нэшвилл и других лентах.

Источник : TMZ

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