Бойфренда покойной Хейден Панеттьери задержали из-за драки в баре
- Бойфренда покойной Хейден Панеттьери задержала полиция в Южной Каролине.
- На месте инцидента Брайан Хикерсон вспомнил о смерти Хейден Панеттьери.
Бывший парень голливудской актрисы Хейден Панеттьери, Брайан Хикерсон, снова оказался в центре внимания правоохранителей.
Хикерсона заковали в наручники после громкой ссоры и потасовки в одном из ресторанов Гринвилла (штат Южная Каролина).
Об этом сообщают издания TMZ и Page Six.
Бывшего Хейден Панеттьери задержала полиция: что известно
Инцидент произошел вечером 12 сентября в заведении Wild Wing Cafe.
По данным очевидцев, Брайан Хикерсон вместе с родным братом Заком употребляли алкоголь в баре в течение нескольких часов, после чего между Брайаном и одним из посетителей разразился конфликт.
В разгар спора Хикерсон бросил барный стул, а впоследствии один из собравшихся силой вынес его на улицу под возгласы бармена.
Когда на место происшествия прибыл патруль Полицейского управления Гринвилла (GPD), Брайана задержали и посадили на бордюр в наручниках.
Находясь в наручниках, мужчина эмоционально кричал на офицеров, вспоминая смерть Хейден Панеттьери, ушедшей из жизни 16 августа в возрасте 36 лет.
— Полиция Гринвилла слила это, когда умерла моя девушка!, — эмоционально восклицал Хикерсон стражам порядка, обвиняя их в утечке информации о трагедии в медиа.
Хотя Брайана временно задержали, официально арестовывать его не стали и впоследствии отпустили.
Между тем — его брата Зака Хикерсона — правоохранители арестовали за нарушение общественного порядка — мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и нецензурно ругался на полицейских.
Что известно об обстоятельствах смерти Панеттьери
Братья Хикерсоны непосредственно присутствовали в доме в Гринвилле, где 16 августа нашли без сознания бывшую невесту Владимира Кличко.
Зак Хикерсон ранее рассказывал, что именно он вызвал службу спасения 911, пока Брайан пытался делать реанимацию и вводил актрисе Наркан — препарат против передозировки опиоидами.
Отношения Панеттьери и Хиккерсона продолжались с 2018 года и сопровождались многочисленными скандалами. В 2021 году Брайан даже отбыл тюремный срок по обвинению в домашнем насилии против актрисы.
Расследование причин и обстоятельств смерти Хейден Панеттьери продолжается, а следователи ждут окончательных результатов токсикологической экспертизы.