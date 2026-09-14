Бывший парень голливудской актрисы Хейден Панеттьери, Брайан Хикерсон, снова оказался в центре внимания правоохранителей.

Хикерсона заковали в наручники после громкой ссоры и потасовки в одном из ресторанов Гринвилла (штат Южная Каролина).

Об этом сообщают издания TMZ и Page Six.

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Инцидент произошел вечером 12 сентября в заведении Wild Wing Cafe.

По данным очевидцев, Брайан Хикерсон вместе с родным братом Заком употребляли алкоголь в баре в течение нескольких часов, после чего между Брайаном и одним из посетителей разразился конфликт.

В разгар спора Хикерсон бросил барный стул, а впоследствии один из собравшихся силой вынес его на улицу под возгласы бармена.

Когда на место происшествия прибыл патруль Полицейского управления Гринвилла (GPD), Брайана задержали и посадили на бордюр в наручниках.

Находясь в наручниках, мужчина эмоционально кричал на офицеров, вспоминая смерть Хейден Панеттьери, ушедшей из жизни 16 августа в возрасте 36 лет.

— Полиция Гринвилла слила это, когда умерла моя девушка!, — эмоционально восклицал Хикерсон стражам порядка, обвиняя их в утечке информации о трагедии в медиа.

Хотя Брайана временно задержали, официально арестовывать его не стали и впоследствии отпустили.

Между тем — его брата Зака ​​Хикерсона — правоохранители арестовали за нарушение общественного порядка — мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и нецензурно ругался на полицейских.

Что известно об обстоятельствах смерти Панеттьери

Братья Хикерсоны непосредственно присутствовали в доме в Гринвилле, где 16 августа нашли без сознания бывшую невесту Владимира Кличко.

Зак Хикерсон ранее рассказывал, что именно он вызвал службу спасения 911, пока Брайан пытался делать реанимацию и вводил актрисе Наркан — препарат против передозировки опиоидами.

Отношения Панеттьери и Хиккерсона продолжались с 2018 года и сопровождались многочисленными скандалами. В 2021 году Брайан даже отбыл тюремный срок по обвинению в домашнем насилии против актрисы.

Расследование причин и обстоятельств смерти Хейден Панеттьери продолжается, а следователи ждут окончательных результатов токсикологической экспертизы.

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