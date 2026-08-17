У США померла акторка Гейден Панеттьєрі, яка була колишньою нареченою українського боксера Володимира Кличка та матір’ю їхньої доньки Каї.

Про смерть Гейден Панеттьєрі повідомив її батько Скіп Панеттьєрі у заяві, переданій ABC News. Інформацію також підтвердив представник акторки.

Померла Гейден Панеттьєрі: що відомо

Гейден Панеттьєрі померла 16 серпня у віці 36 років. Деталі її смерті наразі не повідомляють, а причина смерті офіційно не встановлена.

Зараз дивляться

Батько акторки Скіп Панеттьєрі повідомив про смерть доньки та попросив поважати приватність родини.

– З глибоким сумом ми повідомляємо про трагічну смерть нашої коханої Гейден. Вона була неймовірним світлом і силою природи, – йдеться у його заяві.

За даними NBC News, представниця акторки Кейсі Кітчен повідомила, що обставини смерті Панеттьєрі розслідують.

Чим відома Гейден Панеттьєрі

Панеттьєрі почала зніматися ще в дитинстві. Широку популярність їй принесла роль Клер Беннет у фантастичному серіалі Герої, а згодом вона зіграла Джульєтту Барнс у серіалі Нешвілл.

Також акторка знімалася у фільмах Пам’ятай титанів, Крик 4 та Крик 6, а ще озвучувала персонажа мультфільму Життя комах.

У травні 2026 року Панеттьєрі випустила мемуари This Is Me: A Reckoning, в яких відверто розповіла про життя дитини-зірки, боротьбу із залежністю та післяпологовою депресією.

Стосунки Гейден Панеттьєрі та Володимира Кличка

Гейден Панеттьєрі тривалий час була у стосунках з українським боксером Володимиром Кличком. Пара була разом у 2009–2011 роках, а потім відновила стосунки у 2013 році.

У 2014 році в Панеттьєрі та Кличка народилася донька Кая. Згодом пара розійшлася, а у 2018 році акторка передала повну опіку над донькою її батькові. Вона пояснювала це своєю боротьбою із залежністю та післяпологовою депресією.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.