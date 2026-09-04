Слідчі органи США продовжують з’ясовувати обставини раптової смерті 36-річної американської акторки Гейден Панеттьєрі.

Основна увага розслідування наразі зосереджена на останніх годинах життя Панеттьєрі, а також на свідченнях її ексбойфренда Браяна Гікерсона.

Смерть Гейден Панеттьєрі: нові подробиці

Як повідомляє видання RadarOnline із посиланням на власні джерела, зараз увагу детективів прикуто до особистих речей та мобільних пристроїв її ексобранця Браяна Гікерсона.

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Інформатори зазначають, що після того, як поліціянти провели первинну перевірку його майна, Гікерсон дистанціювався від співпраці зі слідством.

У зв’язку з цим детективні органи мають намір вилучити та вивчити цифрові носії чоловіка, аби відновити повну хронологію подій того дня.

— Їм потрібен телефон, бо звідти нічого не зникає. Він може допомогти встановити, з ким він спілкувався, де перебував і що відбувалося до того, як знайшли Гейден, — зазначило джерело, близьке до розслідування.

Нагадаємо, що Гейден Панеттьєрі померла у віці 36 років — її знайшли вдома без ознак життя.

На смерть Гейден Панеттьєрі емоційно відреагував її колишній наречений — український боксер Володимир Кличко. Кличко і Панеттьєрі мають спільну доньку Каю-Євдокію.

Джерело : RadarOnline

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