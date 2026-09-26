В понедельник, 28 сентября, телеканал ICTV2 подготовил для зрителей двойной эксклюзив.

Вечером в 20:00 состоится долгожданная премьера медицинского детектива Швидкарі, а уже в 7:00 утра исполнители главных ролей — Анастасия Цымбалару и Юрий Выхованец — попробуют себя в новом амплуа гостевых ведущих программы Ранок у великому місті.

Цымбалару и Выхованец станут ведущими Ранку у великому місті

Актеры выйдут в прямой эфир вместе с постоянными ведущими шоу Григорием Германом и Александром Швачкой, чтобы поделиться интересными мировыми новостями, эксклюзивными сюжетами и закулисными секретами звезд.

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Для актрисы Анастасии Цымбалару работа в формате утреннего прямого эфира станет особым вызовом.

— Я провела много событий, концертов и благотворительных мероприятий, годами работаю в кадре, но быть ведущей утреннего шоу — это новый и интересный опыт. В актерстве ты всегда играешь роль, сценарий и определенный образ, а здесь гораздо больше живого общения, импровизации и возможности быть собой. Конечно, я волнуюсь, но это волнение приятно. Когда пробуешь что-то новое, выходишь за пределы привычного и открываешь в себе другие возможности – это всегда увлекательно, — отметила Цымбалару.

Также Анастасия подчеркнула, что утренний эфир имеет особую энергетику: хочется не просто рассказывать что-нибудь интересное, а создавать людям настроение на весь день. Сейчас актриса чувствует очень приятную смесь волнения, любопытства и предчувствия нового.

Напомним, что вечером того же дня зрители увидят результаты их первой совместной актерской работы.

По сюжету, ветеран-парамедик Макс Коваленко (Юрий Выхованец) стремится доказать преимущество современных парамедиков над старой системой, вступив в профессиональное соревнование с опытным врачом Анатолием Савчуком (Виктор Жданов).

Конфликт выходит за пределы медицины, когда в историю вмешиваются местные чиновники и наркомафия.

Анастасия Цымбалару сыграла главу подстанции Оксану Савчук, которая оказывается в эпицентре как рабочих, так и личных испытаний.

Не пропустите Ранок у великому місті в 7:00 и премьеру Швидкарів в 20:00 28 сентября на ICTV2.

Фото: ICTV2

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