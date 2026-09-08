Уже 28 сентября в 20:00 на телеканале ICTV2 состоится долгожданная премьера 12-серийной медицинской драмы с элементами детектива Швидкарі.

Проект расскажет о противостоянии двух подходов к спасению людей, опасных вызовах и ежедневной тяжелой работе медиков экстренной помощи.

Швидкарі: что известно о сериале

В центре сюжета — фронтовой парамедик Макс Коваленко (в исполнении Юрия Выхованца), возвращающийся к гражданской жизни и стремящийся реформировать устаревшую медицинскую систему.

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По его мнению, подготовленные парамедики способны реагировать на вызовы гораздо быстрее и эффективнее, чем по классической схеме с обязательным наличием врача в бригаде.

Чтобы доказать свою правоту, Макс инициирует состязание между двумя экипажами. Его главным оппонентом становится опытный врач Анатолий Савчук (Виктор Жданов), отстаивающий принципы старой школы.

Однако обычное профессиональное соперничество неожиданно перерастает в настоящий детектив, когда работа медиков начинает мешать местным чиновникам и наркомафии.

Параллельно с детективной линией зрителей ждет история отношений между Максом и руководительницей подстанции Оксаной (Анастасия Цимбалару), которым придется проверить собственные чувства на прочность из-за происков завистников.

Исполнитель главной роли Юрий Выхованец подчеркнул важность освещения реалий медицинской профессии.

— Важно, что все события происходят в нашем сегодняшнем дне. Сериал приоткрывает занавес для людей, не причастных к профессии врача, и позволяет увидеть эту работу изнутри. Зрители узнают, как до изнеможения приходится работать парамедикам и другим службам, и что вообще происходит с человеческими судьбами за пределами их квартир. Я понял, что это очень тонкое, мощное дело, которое требует преданности и готовности посвятить ему если не все, то, по крайней мере, часть своей жизни, — отметил Выхованец.

Создатели сериала сделали особый акцент на реалистичности. В съемках использовали настоящие кареты скорой помощи и профессиональное оборудование.

Консультантами проекта на всех этапах – от создания сценария до работы на площадке – выступали специалисты Министерства здравоохранения Украины.

Главные роли в сериале исполнили Юрий Выхованец, Виктор Жданов, Анастасия Цымбалару, Сергей Кисиль, Юлия Амелькина, Сергей Кияшко, Светлана Штанько, Олег Шушпанников и другие.

Режиссером-постановщиком выступил Олег Туранский, авторами сценария – Наталья Щербина, Лариса Щербина, Алексей Сафин, Андрей Бабик и Александр Слободский.

Проект создан кинокомпанией UPHub совместно с телеканалом ICTV2 при поддержке Госкино, Минздрава Украины и Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Фото: ICTV2

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