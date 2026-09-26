У понеділок, 28 вересня, телеканал ICTV2 підготував для глядачів подвійний ексклюзив.

Увечері о 20:00 відбудеться довгоочікувана прем’єра медичного детективу Швидкарі, а вже о 7:00 ранку виконавці головних ролей — Анастасія Цимбалару та Юрій Вихованець — спробують себе в новому амплуа гостьових ведучих програми Ранок у великому місті.

Цимбалару та Вихованець стануть ведучими Ранку у великому місті

Актори вийдуть у прямий ефір разом із постійними ведучими шоу Григорієм Германом та Олександром Швачкою, щоб поділитися найцікавішими світовими новинами, ексклюзивними сюжетами та залаштунковими секретами зірок.

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Для акторки Анастасії Цимбалару робота в форматі ранкового прямого ефіру стане особливим викликом.

— Я провела багато подій, концертів і благодійних заходів, роками працюю в кадрі, але бути ведучою ранкового шоу — це новий і цікавий досвід. В акторстві ти завжди маєш роль, сценарій та певний образ, а тут значно більше живого спілкування, імпровізації та можливості бути собою. Звісно, я хвилююся, але це хвилювання приємне. Коли пробуєш щось нове, виходиш за межі звичного й відкриваєш у собі інші можливості — це завжди захопливо, — зазначила Цимбалару.

Також Анастасія наголосила, що ранковий ефір має особливу енергетику: хочеться не просто розповідати щось цікаве, а створювати людям настрій на весь день. Тож зараз акторка відчуває дуже приємну суміш хвилювання, цікавості та передчуття нового.

Нагадуємо, що ввечері того ж дня глядачі побачать результати їхньої першої спільної акторської роботи.

За сюжетом, ветеран-парамедик Макс Коваленко (Юрій Вихованець) прагне довести перевагу сучасних парамедиків над старою системою, вступивши у професійне змагання з досвідченим лікарем Анатолієм Савчуком (Віктор Жданов).

Конфлікт виходить за межі медицини, коли в історію втручаються місцеві чиновники та наркомафія.

Анастасія Цимбалару зіграла очільницю підстанції Оксану Савчук, яка опиняється в епіцентрі як робочих, так і особистих випробувань.

Не пропустіть Ранок у великому місті о 7:00 та прем’єру Швидкарів о 20:00 28 вересня на ICTV2.

Фото: ICTV2

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