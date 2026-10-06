На телеканале ICTV2 с большим успехом состоялась премьера сериала Швидкарі, который сразу вырвался в лидеры телевизионного сезона.

Только в течение первой недели показа истории о работе бригад экстренной медицинской помощи посмотрели 2,2 млн зрителей по всей Украине.

Сериал Швидкарі на ICTV2 собрал более 2 млн зрителей и стал лидером телеэфира

Сериал удерживал первенство в своем временном слоте по коммерческой аудитории 18–60 лет в городах с населением 50 тысяч+.

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Кроме того, Швидкарі завоевали первое место среди мужской аудитории 55–60 лет и женщин в возрасте 18–34 лет.

4 октября телеканал ICTV2 устроил марафон, повторно показав все 12 серий подряд. Этот показ привлек к экранам еще 1,7 млн. зрителей (аудитория 4+, вся Украина).

Проект вызвал волну дискуссий в социальных сетях. Зрители активно делятся эмоциями от сюжетных поворотов, высоко оценивают игру звездного актерского состава — Юрия Выхованца, Анастасии Цымбалару и Виктора Жданова — и уже ждут продолжения.

Напомним, что сюжет ленты разворачивается вокруг бывшего фронтового парамедика Макса Коваленко (Юрий Выхованец).

Он стремится сломать устаревшую бюрократическую систему, требующую обязательного присутствия врача на каждом вызове. Макс убежден, что мобильные экипажи парамедиков действуют быстрее и способны спасти больше жизней.

Чтобы доказать свою правоту, он организовывает состязание между двумя бригадами. Его главным оппонентом становится опытный врач “старой школы” Анатолий Савчук (Виктор Жданов).

Впрочем, этот профессиональный конфликт неожиданно затрагивает интересы местных чиновников и криминальных кругов, превращая медицинскую драму в динамичный детектив.

Осенний сериальный сезон на ICTV2 продолжается. Уже 26 октября в 20.00 на телеканале состоится премьера второго сезона популярного сериала АТП Перевізники.

В 24 новых эпизодах водители-напарники Артем и Семен снова отправятся в опасные рейсы, где их главными помощниками станут юмор, крепкая дружба, взаимовыручка и вера в справедливость.

Фото: ICTV2

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