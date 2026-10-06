На телеканалі ICTV2 з великим успіхом відбулася прем’єра серіалу Швидкарі, який одразу вирвався у лідери телевізійного сезону.

Тільки протягом першого тижня показу історію про роботу бригад екстреної медичної допомоги подивилися 2,2 млн глядачів по всій Україні.

Серіал Швидкарі на ICTV2 зібрав понад 2 млн глядачів та став лідером телеефіру

Серіал утримував першість у своєму часовому слоті за комерційною аудиторією 18–60 років у містах із населенням 50 тисяч+.

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Крім того, Швидкарі вибороли перше місце серед чоловічої аудиторії 55–60 років та жінок віком 18–34 роки.

Вже 4 жовтня телеканал ICTV2 влаштував марафон, повторно показавши всі 12 серій поспіль. Цей показ залучив до екранів ще 1,7 млн глядачів (аудиторія 4+, уся Україна).

Проєкт викликав хвилю обговорень у соціальних мережах. Глядачі активно діляться емоціями від сюжетних поворотів, високо оцінюють гру зіркового акторського складу — Юрія Вихованця, Анастасії Цимбалару та Віктора Жданова — і вже чекають на продовження.

Нагадаємо, що сюжет стрічки розгортається навколо колишнього фронтового парамедика Макса Коваленка (Юрій Вихованець).

Він прагне зламати застарілу бюрократичну систему, яка вимагає обов’язкової присутності лікаря на кожному виклику. Макс переконаний, що мобільні екіпажі парамедиків діють швидше та здатні врятувати більше життів.

Щоб довести свою правоту, він організовує змагання між двома бригадами. Його головним опонентом стає досвідчений лікар “старої школи” Анатолій Савчук (Віктор Жданов).

Втім, цей професійний конфлікт несподівано зачіпає інтереси місцевих чиновників і кримінальних кіл, перетворюючи медичну драму на динамічний детектив.

Осінній серіальний сезон на ICTV2 продовжується. Вже 26 жовтня о 20:00 на телеканалі відбудеться прем’єра другого сезону популярного серіалу АТП Перевізники.

У 24 нових епізодах водії-напарники Артем і Семен знову вирушать у небезпечні рейси, де їхніми головними помічниками стануть гумор, міцна дружба, взаємовиручка та віра у справедливість.

Фото: ICTV2

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