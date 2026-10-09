Канадская певица Селин Дион упала на сцене на своем концерте в Париже.

Об этом пишет People.

Селин Дион упала на сцене на своем концерте в Париже

В среду, 7 октября, во время исполнения хита Dans un autre monde, Селин Дион поскользнулась и упала прямо на сцене.

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Как сообщают, штаны Селин Дион зацепились за один из ее высоких каблуков.

Впрочем, певица не получила травм, мгновенно вскочила, показала зрителям жест большой палец вверх и продолжила петь под аплодисменты зала.

Вскоре после инцидента произошел еще один эмоциональный момент.

Переодевшись в черное платье для исполнения композиции Pour que tu m’aimes encore, Селин Дион призналась публике, что из-за волнения забыла текст.

Зрители мгновенно подхватили песню и спели ее вместе со звездой.

В ответ Селин Дион извинилась и поблагодарила зал за поддержку.

– Слава Богу, что вы здесь. Это наполнило мое сердце. Это так глубоко меня растрогало, – обратилась к собравшимся Селин Дион.

Напомним, что Селин Дион вернулась на сцену после шестилетней паузы на фоне тяжелой неизлечимой болезни.

В 2022 году Селин Дион шокировала мир заявлением о диагностированном у нее синдроме скованности.

Это крайне редкое неврологическое заболевание приводит к сильным мышечным спазмам и фактически лишает возможности петь и полноценно двигаться.

Селин Дион завершает свое пятинедельное выступление во Франции, а следующий серийный блок концертов уже запланирован на май 2027 года.

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