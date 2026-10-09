Селин Дион упала, а затем забыла слова песни во время выступления в Париже
Канадская певица Селин Дион упала на сцене на своем концерте в Париже.
Об этом пишет People.
Селин Дион упала на сцене на своем концерте в Париже
В среду, 7 октября, во время исполнения хита Dans un autre monde, Селин Дион поскользнулась и упала прямо на сцене.
Как сообщают, штаны Селин Дион зацепились за один из ее высоких каблуков.
Впрочем, певица не получила травм, мгновенно вскочила, показала зрителям жест большой палец вверх и продолжила петь под аплодисменты зала.
Вскоре после инцидента произошел еще один эмоциональный момент.
Переодевшись в черное платье для исполнения композиции Pour que tu m’aimes encore, Селин Дион призналась публике, что из-за волнения забыла текст.
Зрители мгновенно подхватили песню и спели ее вместе со звездой.
В ответ Селин Дион извинилась и поблагодарила зал за поддержку.
– Слава Богу, что вы здесь. Это наполнило мое сердце. Это так глубоко меня растрогало, – обратилась к собравшимся Селин Дион.
Напомним, что Селин Дион вернулась на сцену после шестилетней паузы на фоне тяжелой неизлечимой болезни.
В 2022 году Селин Дион шокировала мир заявлением о диагностированном у нее синдроме скованности.
Это крайне редкое неврологическое заболевание приводит к сильным мышечным спазмам и фактически лишает возможности петь и полноценно двигаться.
Селин Дион завершает свое пятинедельное выступление во Франции, а следующий серийный блок концертов уже запланирован на май 2027 года.