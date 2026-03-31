Певец Melovin снова оказался в центре обсуждения в соцсетях. В этот раз из-за новой афиши будущих концертов мировой звезды Селин Дион.

Музыкальные паблики заметили сходство концепции фото канадской девы с футуристическим образом украинского артиста.

Образ Селин Дион сравнили с Melovin

Когда Селин Дион опубликовала анонс своих шоу в Париже, фанаты сразу обратили внимание на ее необычный наряд — изысканный, драматический и с элементами футуризма.

Однако в украинском медиапространстве этот образ показался знакомым, ведь певец Melovin продемонстрировал похожую эстетику в своей съемке еще месяц назад.

Первым это заметил ресурс Слухай, задумавшись над вопросом, кто сейчас задает тренды в моде.

Пользователи в сети начали активно сравнивать кадры, заметив, что подобную визуальную эстетику использовал не только Melovin.

В комментариях упомянули о фэшн-съемке Out of Dark 2023 года, которую создал фотограф Ник Найт для Harper’s Bazaar Italia.

Возвращение Селин Дион после болезни

Артистка анонсировала серию из десяти выступлений в Париже, которые стартуют в сентябре на арене Paris La Défense Arena, пишет The Guardian. Это станет ее первым масштабным возвращением на сцену после перерыва.

В 2022 году Селин Дион сообщила, что имеет редкое аутоиммунное заболевание – синдром мышечной скованности. Из-за этого недуга, вызывающего сильную боль и оцепенение мышц, звезда была вынуждена отменить мировой тур в 2023 году.

В своем видеообращении 58-летняя артистка назвала будущие концерты самым лучшим подарком на день рождения. Она отметила, что чувствует себя лучше, снова занимается вокалом и даже добавляет в шоу элементы хореографии.

