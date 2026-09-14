Канадська співачка Селін Діон дала свій перший масштабний концерт після шестирічної паузи, виступивши на арені Plenitude у передмісті Парижа Нантері.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Селін Діон повернулася на сцену: що відомо

Повернення на сцену виявилося для 58-річної артистки надзвичайно емоційним. Під час виконання першого ж номера Селін Діон не змогла стримати почуттів і розплакалася.

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Виконавиця спілкувалася з публікою переважно французькою мовою та зробила декілька зворушливих зізнань.

— Я стою на сцені в цьому місті, яке я так люблю, завдяки вашій підтримці та вашій любові. Шлях був тернистим, дорога виявилася довшою, ніж планувалося, але я трималася, — звернулася до фанатів Селін Діон.

Зірка також перепросила глядачів за свою чуттєвість, наголосивши на щирості моментів.

— Я обіцяла, що не плакатиму, але це сльози радості, — зізналася співачка.

Шоу було стриманим: артистка з’являлася перед глядачами у кількох вишуканих чорних сукнях, аби нічого не відволікало від головного — її голосу та живих емоцій.

Нагадаємо, у 2022 році Селін Діон шокувала світ заявою про діагностований у неї синдром скутості.

Це вкрай рідкісне неврологічне захворювання спричиняє сильні м’язові спазми та фактично позбавляє можливості співати й повноцінно рухатися.

Втім, під час паризького концерту артистка впевнено демонструвала фірмову сценічну харизму, грала на уявній гітарі та наживо виконувала легендарні балади My Heart Will Go On і All By Myself.

Свій виступ вона символічно розпочала із французькомовного хіта On Ne Change Pas, зробивши натяк на свою тривалу відсутність.

Концерт у Нантері відкрив велику серію виступів Селін Діон: попереду на неї чекає резиденція з 16 шоу у Парижі та ще 10 запланованих дат на 2027 рік.

Квитки на події викликали справжній ажіотаж, а шанувальники годинами чергують біля готелю співачки.

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