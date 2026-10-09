Канадська співачка Селін Діон впала на сцені на своєму концерті в Парижі.

Про це пише People.

Селін Діон впала на сцені на своєму концерті в Парижі

У середу, 7 жовтня, під час виконання хіта Dans un autre monde, Селін Діон послизнулася й впала просто на сцені.

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Як повідомляють, штани Селін Діон зачепилися за один із її високих підборів.

Втім, співачка не зазнала травм, миттєво підхопилася, показала глядачам жест великий палець угору й продовжила співати під аплодисменти залу.

Невдовзі після інциденту стався ще один емоційний момент.

Переодягнувшись у чорну сукню для виконання композиції Pour que tu m’aimes encore, Селін Діон зізналася публіці, що через хвилювання забула текст.

Глядачі миттєво підхопили пісню й заспівали її разом із зіркою.

У відповідь Селін Діон перепросила та подякувала залу за підтримку.

— Слава Богу, що ви тут. Це сповнило моє серце. Це так глибоко мене зворушило, — звернулася до присутніх Селін Діон.

Нагадаємо, що Селін Діон Селін Діон повернулася на сцену після шестирічної паузи на тлі важкої невиліковної хвороби.

У 2022 році Селін Діон шокувала світ заявою про діагностований у неї синдром скутості.

Це вкрай рідкісне неврологічне захворювання спричиняє сильні м’язові спазми та фактично позбавляє можливості співати й повноцінно рухатися.

Наразі Селін Діон завершує свій п’ятитижневий виступ у Франції, а наступний серійний блок концертів уже заплановано на травень 2027 року.

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