Селін Діон впала, а потім забула слова пісні під час виступу в Парижі
Канадська співачка Селін Діон впала на сцені на своєму концерті в Парижі.
Про це пише People.
Селін Діон впала на сцені на своєму концерті в Парижі
У середу, 7 жовтня, під час виконання хіта Dans un autre monde, Селін Діон послизнулася й впала просто на сцені.
Як повідомляють, штани Селін Діон зачепилися за один із її високих підборів.
Втім, співачка не зазнала травм, миттєво підхопилася, показала глядачам жест великий палець угору й продовжила співати під аплодисменти залу.
Невдовзі після інциденту стався ще один емоційний момент.
Переодягнувшись у чорну сукню для виконання композиції Pour que tu m’aimes encore, Селін Діон зізналася публіці, що через хвилювання забула текст.
Глядачі миттєво підхопили пісню й заспівали її разом із зіркою.
У відповідь Селін Діон перепросила та подякувала залу за підтримку.
— Слава Богу, що ви тут. Це сповнило моє серце. Це так глибоко мене зворушило, — звернулася до присутніх Селін Діон.
Нагадаємо, що Селін Діон Селін Діон повернулася на сцену після шестирічної паузи на тлі важкої невиліковної хвороби.
У 2022 році Селін Діон шокувала світ заявою про діагностований у неї синдром скутості.
Це вкрай рідкісне неврологічне захворювання спричиняє сильні м’язові спазми та фактично позбавляє можливості співати й повноцінно рухатися.
Наразі Селін Діон завершує свій п’ятитижневий виступ у Франції, а наступний серійний блок концертів уже заплановано на травень 2027 року.