Эрика Колесниченко отправилась на Детское Евровидение 2026: кадры с вокзала
- Украинская делегация вместе с Эрикой Колесниченко отправилась на Детское Евровидение 2026.
- Впереди у команды — неделя репетиций.
Украинская делегация вместе с 11-летней певицей Эрикой Колесниченко, которая будет представлять Украину на Детском Евровидении 2026, отправилась на международный песенный конкурс.
Об этом сообщили организаторы в официальном Telegram-канале Евровидения Украина.
Украинская делегация отправилась на Детское Евровидение 2026
Украинская команда отправилась на Детское Евровидение 2026, которое в этом году пройдет на Мальте.
Вместе с делегацией на конкурс поехала представительница Украины Эрика Колесниченко, которая выступит с песней Не колискова.
Как сообщили организаторы, участницу и ее команду ждет насыщенная неделя подготовки к выступлению, в том числе репетиции на конкурсной сцене.
Финал Детского Евровидения 2026 состоится 24 октября в 22:00.
В Telegram-канале Евровидения Украина также опубликовали фотографии украинской делегации перед поездкой и призвали зрителей поддержать команду.
Что известно об Эрике Колесниченко
Напомним, Украину на Детском Евровидении 2026 представит 11-летняя Эрика Колесниченко из Белой Церкви. Она победила в Национальном отборе с песней Не колискова, которую для нее написала Светлана Тарабарова.
Во время финала Национального отбора юная певица получила шесть баллов от зрителей и пять от жюри, опередив пятерых других участников.
Эрика занимается вокалом с шести лет. Она — лауреат первой премии международного вокального конкурса в Литве и занимала призовые места на всеукраинских фестивалях.
Кроме музыки, девочка увлекается театром и верховой ездой.
Песня Не колискова, с которой Эрика выступит на международном конкурсе, посвящена смелости, пробуждению и вере в собственные силы.
В этом году конкурс пройдет в зале MFCC в поселке Та-Кали на Мальте.