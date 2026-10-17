Украинская делегация вместе с 11-летней певицей Эрикой Колесниченко, которая будет представлять Украину на Детском Евровидении 2026, отправилась на международный песенный конкурс.

Об этом сообщили организаторы в официальном Telegram-канале Евровидения Украина.

Украинская делегация отправилась на Детское Евровидение 2026

Украинская команда отправилась на Детское Евровидение 2026, которое в этом году пройдет на Мальте.

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Вместе с делегацией на конкурс поехала представительница Украины Эрика Колесниченко, которая выступит с песней Не колискова.

Как сообщили организаторы, участницу и ее команду ждет насыщенная неделя подготовки к выступлению, в том числе репетиции на конкурсной сцене.

Финал Детского Евровидения 2026 состоится 24 октября в 22:00.

В Telegram-канале Евровидения Украина также опубликовали фотографии украинской делегации перед поездкой и призвали зрителей поддержать команду.

Что известно об Эрике Колесниченко

Напомним, Украину на Детском Евровидении 2026 представит 11-летняя Эрика Колесниченко из Белой Церкви. Она победила в Национальном отборе с песней Не колискова, которую для нее написала Светлана Тарабарова.

Во время финала Национального отбора юная певица получила шесть баллов от зрителей и пять от жюри, опередив пятерых других участников.

Эрика занимается вокалом с шести лет. Она — лауреат первой премии международного вокального конкурса в Литве и занимала призовые места на всеукраинских фестивалях.

Кроме музыки, девочка увлекается театром и верховой ездой.

Песня Не колискова, с которой Эрика выступит на международном конкурсе, посвящена смелости, пробуждению и вере в собственные силы.

В этом году конкурс пройдет в зале MFCC в поселке Та-Кали на Мальте.