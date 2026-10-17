Українська делегація разом з 11-річною співачкою Ерікою Колесніченко, яка представлятиме Україну на Дитячому Євробаченні 2026, вирушила на міжнародний пісенний конкурс.

Про це повідомили організатори в офіційному Telegram-каналі Євробачення Україна.

Українська делегація вирушила на Дитяче Євробачення 2026

Українська команда вирушила на Дитяче Євробачення 2026, яке цьогоріч прийматиме Мальта.

Зараз дивляться

Разом із делегацією на конкурс поїхала представниця України Еріка Колесніченко, яка виступить із піснею Не колискова.

Як повідомили організатори, попереду на учасницю та її команду чекає насичений тиждень підготовки до виступу, зокрема репетиції на конкурсній сцені.

Фінал Дитячого Євробачення 2026 відбудеться 24 жовтня о 22:00.

У Telegram-каналі Євробачення Україна також опублікували фотографії української делегації перед поїздкою та закликали глядачів підтримати команду.

Що відомо про Еріку Колесніченко

Нагадаємо, Україну на Дитячому Євробаченні 2026 представить 11-річна Еріка Колесніченко з Білої Церкви. Вона здобула перемогу в Національному відборі з композицією Не колискова, яку для неї написала Світлана Тарабарова.

Під час фіналу Нацвідбору юна співачка отримала шість балів від глядачів та п’ять від журі, випередивши п’ятьох інших учасників.

Еріка займається вокалом із шести років. Вона є лауреаткою першої премії міжнародного вокального конкурсу в Литві та має призові місця на всеукраїнських фестивалях.

Окрім музики, дівчина захоплюється театром і верховою їздою.

Пісня Не колискова, з якою Еріка виступить на міжнародному конкурсі, присвячена сміливості, пробудженню та вірі у власні сили.

Цьогорічний конкурс відбудеться в залі MFCC у селищі Та-Калі на Мальті.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.