О визите известного датского актера Николая Костера-Вальдау в Украину стало известно 29 октября.

Сообщалось, что звезда сериала Игра престолов ночевал в киевском метро и был замечен на улицах города.

Однако выяснилось, что Николай Костер-Вальдау побывал и в других уголках Украины.

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Визит Николая Костера-Вальдау в Украину: что известно

Во главе с делегацией ПРООН Николай Костер-Вальдау 26 октября посетил Чернобыльскую АЭС. Он является послом этой организации с 2016 года.

Главная цель визита – создание документальной ленты о вызовах и функционировании ЧАЭС в условиях полномасштабной войны. Проект призван обратить внимание мирового сообщества на вопросы экологической безопасности и защиты радиационных объектов.

Во время поездки Костер-Вальдау пообщался с руководством и персоналом станции, почтил память ликвидаторов возле мемориала Героям Чернобыля, а также осмотрел блочные щиты управления №3 и №4, и площадку объекта Укрытия.

Также исполнитель роли Джейме Ланнистера побывал на моноспектакле Одноденний герой актера и участника войны Владимира Туки. Спектакль является исповедью ветерана из Херсона, который прошел оккупацию, фронт и получил тяжелое ранение. Увиденное глубоко поразило иностранного гостя.

— Я был очень тронут спектаклем и считаю, что попытка выразить словами это безумие последних четырех лет была очень смелым шагом; то, что актер так щедро поделился своей историей, было очень трогательным, – рассказал Николай Костер-Вальдау в комментарии изданию Суспільне Культура.

Кроме столицы и Киевщины, Николай Костер-Вальдау отправился на юг Украины и посетил Николаев.

О приезде знаменитости стало известно из сообщений местного заведения, где Костер-Вальдау пообщался с персоналом, раздал автографы и сделал памятные фото.

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