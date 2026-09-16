Американская актриса и общественный деятель Анджелина Джоли наконец-то раскрыла подробности своего визита в Украину, который состоялся в конце лета.

В своем Instagram Джоли поделилась воспоминаниями от поездки в Харьков и Карпатский регион.

Анджелина Джоли рассказала о визите в Украину

Главной целью очередного приезда Джоли в Украину стала поддержка образовательных инициатив для детей в период активных боевых действий.

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— В то время, как дети в Украине возвращаются к обучению на фоне усиленных атак на гражданское население и инфраструктуру, я встретилась с учителями, тренерами и соседями, благодаря которым дети могут продолжать учиться в безопасности, — отметила Анджелина Джоли.

В частности, Анджелина Джоли подтвердила свою поездку в Харьков. Она отметила, что Харьков расположен вблизи российской границы и почти ежедневно находится под обстрелами.

— Из-за постоянных атак часть школ обустроили внутри станций метро. А другие школы полностью подземные, где маленькие дети учатся читать на глубине трех этажей, – написала Анджелина.

Также в Харькове Джоли посетила подземный спортивный зал и арт-студию, где дети с особыми образовательными потребностями занимаются творчеством.

Вместе с Джоли в Украину приехал ее сын Нокс. В одном из спортивных клубов Харькова он провел тренировку по тайскому боксу вместе с украинскими защитниками.

Маршрут поездки Джоли в Украину также охватил Карпаты. Там актриса пообщалась с женщинами, которые самостоятельно воспитывают детей и ждут возвращения своих мужчин из русского плена.

Отдельный фрагмент своего поста Джоли посвятила почтению памяти Алексея Юкова, погибшего в августе 2026 года во время выполнения задания на фронте.

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