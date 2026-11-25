Сегодня, 25 ноября, в Киеве простились с первым президентом Киево-Могилянской академии Вячеславом Брюховецким.

Церемония прощания прошла на территории Национального университета Киево-Могилянской академии.

Провести Вячеслава Брюховецкого в последний путь пришли студенты, выпускники, преподаватели, родные и друзья, сообщает Суспільне.

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Прощание с Вячеславом Брюховецким в Киеве 25 ноября

Среди присутствующих на церемонии были председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и министр культуры Татьяна Бережная, которая сама выпускница Могилянки. Во время прощания хор академии исполнил Заповіт Тараса Шевченко.

Одна из выпускниц университета вспомнила первую встречу с Брюховецким на студенческом посвящении и рассказала, что между собой могилянцы по-дружески называли его Брюх.

В ее памяти навсегда запечатлелась легендарная история о том, как руководитель заведения выиграл в шахматы первый кабинет возрожденной Киево-Могилянской академии.

Во время прощания также напомнили, как Брюховецкий ежедневно занимался вопросами университета, поддерживал студентов, искренне гордился достижениями выпускников и лелеял мечту, что когда-то выпускник Могилянки возглавит Украинское государство.

Напомним, что Вячеслав Брюховецкий умер 12 ноября в возрасте 79 лет. О причинах смерти Вячеслава Брюховецкого не сообщается.

В 1991 году он возглавил процесс возрождения Киево-Могилянской академии и руководил ею в качестве ректора и президента до 2007 года.

Именно при его каденции в НаУКМА внедрили передовые для тогдашнего украинского образования стандарты: магистерские программы, систему свободного выбора дисциплин и обучение по принципам Болонского процесса. Впоследствии он получил статус почетного президента Академии.

Научное наследие Брюховецкого охватывает более 400 работ, посвященных украинской литературе и ее выдающимся фигурам.

В 2007 году ему присвоили звание Героя Украины, а президент Владимир Зеленский посмертно отметил деятеля орденом Свободы.

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