Прощание с Вячеславом Брюховецким: как в столице почтили основателя возрожденной МогилянкиДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Сегодня, 25 ноября, в Киеве простились с первым президентом Киево-Могилянской академии Вячеславом Брюховецким.
Церемония прощания прошла на территории Национального университета Киево-Могилянской академии.
Провести Вячеслава Брюховецкого в последний путь пришли студенты, выпускники, преподаватели, родные и друзья, сообщает Суспільне.
Прощание с Вячеславом Брюховецким в Киеве 25 ноября
Среди присутствующих на церемонии были председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и министр культуры Татьяна Бережная, которая сама выпускница Могилянки. Во время прощания хор академии исполнил Заповіт Тараса Шевченко.
Одна из выпускниц университета вспомнила первую встречу с Брюховецким на студенческом посвящении и рассказала, что между собой могилянцы по-дружески называли его Брюх.
В ее памяти навсегда запечатлелась легендарная история о том, как руководитель заведения выиграл в шахматы первый кабинет возрожденной Киево-Могилянской академии.
Во время прощания также напомнили, как Брюховецкий ежедневно занимался вопросами университета, поддерживал студентов, искренне гордился достижениями выпускников и лелеял мечту, что когда-то выпускник Могилянки возглавит Украинское государство.
Напомним, что Вячеслав Брюховецкий умер 12 ноября в возрасте 79 лет. О причинах смерти Вячеслава Брюховецкого не сообщается.
В 1991 году он возглавил процесс возрождения Киево-Могилянской академии и руководил ею в качестве ректора и президента до 2007 года.
Именно при его каденции в НаУКМА внедрили передовые для тогдашнего украинского образования стандарты: магистерские программы, систему свободного выбора дисциплин и обучение по принципам Болонского процесса. Впоследствии он получил статус почетного президента Академии.
Научное наследие Брюховецкого охватывает более 400 работ, посвященных украинской литературе и ее выдающимся фигурам.
В 2007 году ему присвоили звание Героя Украины, а президент Владимир Зеленский посмертно отметил деятеля орденом Свободы.