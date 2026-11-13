В’ячеслав Брюховецький помер — що відомо про першого президента НаУКМАДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
- 12 листопада помер Герой України, ініціатор відродження та перший президент Києво-Могилянської академії В’ячеслав Брюховецький.
- Розповідаємо про його біографію та внесок у розвиток освіти.
На 79-му році пішов із життя Герой України, видатний літературознавець, громадський діяч та один із засновників Народного Руху України В’ячеслав Брюховецький. Він був ініціатором відродження Києво-Могилянської академії та її першим президентом.
Про це повідомив Національний університет Києво-Могилянська академія.
Помер В’ячеслав Брюховецький: Герой України і перший президент НаУКМА
Про причини смерті В’ячеслава Брюховецького не повідомляється. Проте у повідомленні уточнюється, що він пішов із життя у четвер, 12 листопада.
Як зазначається, В’ячеслав Брюховецький був видатним педагогом, журналістом, літературознавцем і належав до покоління діячів, які не просто мріяли про незалежність, а активно творили її своєю працею та громадянською позицією.
У 1991 році, на зорі відновлення української державності, він узявся за проєкт, який багатьом здавався нездійсненним — відродження Києво-Могилянської академії. Поєднавши давні академічні традиції з найкращими західними освітніми практиками, Брюховецький створив університет, який відкинув пострадянську спадщину.
Під його керівництвом та завдяки його візії в НаУКМА відбулися знакові трансформації української вищої освіти:
- у 1996 році в університеті відкрили перші магістерські програми;
- у 2008 році створили Докторську школу з першими структурованими програмами підготовки докторів філософії;
- в академії утвердилися дієве студентське самоврядування, культура взаємної довіри, свободи творчості та критичного мислення.
Цінності, закладені ним, сформували активну громадянську позицію університету. Могилянська спільнота брала участь у Помаранчевій революції (2004–2005 років) та Революції гідності (2013–2014 років), а впродовж 2005–2010 років відстоювала принципи університетської автономії в профільному Консорціумі.
В академії наголошують, що головним здобутком Брюховецького стали виховані ним покоління могилянців, які сьогодні працюють у державному управлінні, науці, освіті, дипломатії, медіа, бізнесі, громадському секторі, а також захищають Україну на фронті.
Спільнота університету висловила щирі співчуття родині, близьким, друзям і колегам В’ячеслава Брюховецького.