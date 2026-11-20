Умерла украинская телеведущая Светлана Рыжук, долгое время боровшаяся с онкологическим заболеванием. Ей было 40 лет.

О трагическом известии сообщил ее муж Виктор Верба на своей странице в Facebook.

Светлана Рыжук умерла: что известно

Виктор Верба обнародовал архивные кадры с любимой Светланой Рыжук и поделился щемящими воспоминаниями о ее таланте и внутренней силе.

Сейчас смотрят

– Улетела моя любимая. Она была для меня целым миром. Она была особым человеком. Ее голос завораживал, ее речь вдохновляла, ее красота очаровывала, ее интеллект удивлял. Светлана была человеком поколения, настоящей украинкой, патриоткой. Она была для меня подругой и женой, любимой, музой, моей половинкой, которая дополняла меня во всем, – написал Верба.

По словам Виктора Вербы, несмотря на постоянную физическую боль и сложные испытания, жена до последнего дыхания сохраняла стойкость духа.

– Она навсегда останется в моем сердце примером красоты, женской силы, украинского слова и светом, которым она делилась с теми, кто был с ней искренним. Я был с ней каждый день до последнего, и она была благодарна за прожитую жизнь и за последние годы вместе – спокойная и невероятно красивая, – отметил Виктор.

Что известно о Светлане Рыжук

Светлана Рыжук появилась на свет 10 июня 1986 года в Луцке. Профессию журналиста она получала во Львове, окончив факультет международной журналистики ЛНУ имени Ивана Франко.

Наибольшую популярность и любовь телезрителей Светлана завоевала на Новом канале, где вела выпуски прогноза погоды и была лицом утреннего проекта Підйом.

В браке с Виктором Вербой у супругов в 2021 году родилась дочь.

Похоронят Светлану Рыжук на родине — в Луцке. О дне и времени прощания семья пообещала известить позже.

Фото: Виктор Верба

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.