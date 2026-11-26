Лидер группы Друга Ріка Валерий Харчишин сообщил, что арендованный им дом получил серьезные повреждения в результате российских обстрелов.

Фотографиями поврежденного дома Харчишин поделился на своей странице в Instagram.

Дом Валерия Харчишина поврежден в результате атаки

Инцидент произошел несколько дней назад, когда Валерий вместе с музыкантами находился в благотворительном концертном туре в поддержку ВСУ.

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По словам певца, мощная взрывная волна выбила фасадные окна и сорвала массивную бронированную дверь.

Кроме его дома, удар задел еще около 20 частных домов — фактически половину улицы. Некоторые местные жители также остались без автомобилей.

К счастью, обошлось без погибших и раненых, однако материальный ущерб у людей значительный.

– Я не суеверный и не верю в кармические совпадения, но мне снова прилетело. Взрывной волной снесло фасадные окна, а бронедвери влетели в дом. Это произошло несколько дней назад, пока мы были в туре и собирали на Силы обороны. Слава Богу, никто не погиб и физически не пострадал, но имущества уничтожено немало. Сочувствую всем пострадавшим соседям, кто потерял дома и колеса, – рассказал Харчишин.

Также Харчишин резко высказался в адрес президента США Дональда Трампа из-за его риторики о “случайных” российских ударах по мирным городам.

— Первое, что предстало перед моими глазами, когда увидел масштаб разрушений, — Трамп, который говорит, что его “друг Владимир” ничего плохого в Украине не делает, и все бомбы-ракеты-дроны падают на гражданских случайно. Да, понятно, что меня очень огорчает этот очередной варварский прилет по гражданским, о котором даже не упомянет “североамериканский гарант”, но это не повод опускать руки. Не дождетесь, проклятые оккупанты! – эмоционально написал музыкант.

Лидер Другої Ріки заверил, что личная финансовая или бытовая поддержка ему не нужна — выбитые окна уже успели временно зашить деревянными щитами.

Зато он призвал украинцев направлять все ресурсы на помощь армии.

— Помощь не нужна. Помогайте Силам обороны любым способом. P.S. Окна деревянные установили — ничего не видно, но надежно, — добавил Валерий.

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