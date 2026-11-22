Президент США Дональд Трамп, опублікувавши фото з кремлівським диктатором Володимиром Путіним і назвавши його другом, намагається показати американському суспільству нібито успіхи у відносинах із Москвою. Однак за цим стоїть стратегія щодо Китаю, Ірану та глобального балансу сил.

Про це заявив колишній керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Навіщо Трампу демонструвати дружбу з Путіним

За словами Коваленка, у зовнішньополітичній повістці США для Трампа основним питанням залишається конкуренція з Китаєм, а не війна в Україні чи загроза війни в Європі. Трамп прагне показати своїм виборцям, що йому вдалося нібито віддалити Москву від Пекіна.

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Та яким би не було бажання Трампа, реальність інакша.

— З одного боку, Трамп намагається показати своїм прихильникам, що ось так він відірвав РФ від Китаю в Шеньчжені. Втім, люди розумні розуміють, що це брехня, — каже Андрій Коваленко.

На його думку, під час зустрічей у Шеньчжені лідер КНР Сі Цзіньпін продемонстрував Путіну, що Москва не може одночасно торгуватися за свої інтереси з Пекіном і Вашингтоном на рівних. Росія, як і раніше, є залежною від Китаю.

Коваленко вважає, що Пекін дав Кремлю зрозуміти, що Путін не зможе одночасно мати інтереси з США та Китаєм.

— Китай у Шеньчжені максимально принижував Росію і дав зрозуміти Путіну, що торгувати на два фронти точно не вийде. Або Москва й надалі сировинний придаток Китаю, бо Москва далі сировинний придаток Китаю. Така головна думка Сі, — пояснює Андрій Коваленко.

Він наголосив, що під час саміту у Китаї Володимир Путін так і не отримав символічного історичного фото, необхідного для демонстрації рівноправності та власного бачення нового світового порядку. І саме тут медійно підіграє Трамп, публікуючи фото із Путіним.

Експерт вважає, що за демонстративною дружбою Трампа і Путіна можуть стояти виключно прагматичні політичні інтереси американського президента. Вашингтон дуже зацікавлений у тому, щоб Росія та Китай не підтримували Іран так активно, як раніше.

Крім того, американський і російський лідери, за оцінкою Коваленка, мають схожі цілі щодо Європи — послаблення Євросоюзу та поділ його внутрішніх сил.

Чи може фото з Путіним послабити позиції США

Андрій Коваленко вважає, що такі демонстративні жести Трампа можуть негативно вплинути на сприйняття США у світі. Замість демонстрації сили вони можуть створювати враження слабкості американської політики.

Крім того, фото із Путіним показує, що для конкретної людини смерті цивільних українців нічого не варті.

— Для більшості американців Росія не сприймається як союзник. І більшість американців, зокрема, більшість республіканців, і далі співчуває саме Україні, — каже Андрій Коваленко.

На його думку, політична ситуація у США також може впливати на дії Трампа. Коваленко прогнозує посилення боротьби з Трампом у Конгресі. Водночас експерт закликає не ототожнювати США з політикою Дональда Трампа, наголошуючи, що Америка значно ширша за свого президента.

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