Лидер группы Друга Ріка Валерий Харчишин впервые прокомментировал ситуацию вокруг заявления телеведущей Янины Соколовой о предательстве близкого человека.

Музыкант рассказал о договоренности между ним и бывшей возлюбленной в интервью Ксении Малинюк в программе Ранок у великому місті на ICTV2.

Харчишин о заявлении Соколовой

Вокалист Другої Ріки подчеркнул, что не собирается вдаваться в детали. По словам Валерия, у него с Яниной был разговор, где они установили границы дозволенного в публичном пространстве.

– О какой бы измене кто ни говорил – просто мы не комментируем. Мы провели одну беседу и договорились, что не комментируем это событие никак. Пусть это останется в прошлом, – кратко отметил артист, закрыв тему.

Резонанс вокруг пары возник после того, как Харчишин публично подтвердил, что у него были отношения с Соколовой. На следующий день после этого признания Соколова опубликовала эмоциональный пост, который впоследствии удалила.

В нем телеведущая пожаловалась на единственного за ее 40 лет жизни человека, который “предал ее доверие”.

Имени она не назвала, но задумалась над вопросом, что движет людьми, которые “ошеломляюще становятся чужими, лицемерными существами без достоинства и чести”, и как они после этого спокойно спят по ночам.

Слухи о романе звезд появились еще в 2022 году, однако официально о факте отношений стало известно только после их завершения, когда Валерий Харчишин написал об этом в соцсетях.

