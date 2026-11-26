Два украинских документальных фильма — Следы и Последнее сообщение — официально вошли в перечень лент, допущенных к рассмотрению на 99-ю премию Оскар.

Об этом сообщает Украинская киноакадемия.

Оскар 2027: фильмы Следы и Последнее сообщение приняли к рассмотрению

Следы — документальная картина, которую Украинский Оскаровский комитет в сентябре избрал национальным претендентом на премию, попала в списки сразу в двух номинациях: Международный полнометражный фильм и Полнометражный документальный фильм.

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Тем временем фильм Последнее сообщение будет соревноваться в категории Полнометражный документальный фильм.

В общей сложности к рассмотрению на Оскар-2027 приняли 104 ленты, а в документальной — 190 работ.

Предварительное голосование членов Американской киноакадемии продлится с 7 по 11 декабря. По его итогам, в каждой из этих категорий сформируют шортлист из 15 фильмов — официальные короткие списки объявят 15 декабря 2026 года.

Окончательных номинантов назовут 21 января 2027 года, а 99-я церемония вручения Оскара состоится 14 марта 2027 года.

Следы и Последнее сообщение: что известно об украинских фильмах

Следы – украинско-польский документальный фильм 2026 года, созданный режиссером Алисой Коваленко в сорежиссерстве с Марисей Никитюк. В центре ленты — истории украинок (в том числе бывшей пленницы и активистки Ирины Довгань), которые пережили пытки и сексуальное насилие во время российской агрессии с 2014 года.

Фильм уже успел отличиться на Берлинале, Movies That Matter, Millenium Docs Against Gravity, войти в список зрительского рейтинга Hot Docs и выйти в украинский фестивальный прокат на Docudays UA.

Последнее сообщение — документальный фильм, рассказывающий историю американо-украинской певицы и активистки Келси Кимберлин, приехавшей в Украину, чтобы выяснить обстоятельства гибели своего двоюродного брата Андрея, убитого российскими военными.

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