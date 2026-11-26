Два українські документальні фільми — Сліди та Останнє повідомлення — офіційно увійшли до переліку стрічок, допущених до розгляду на здобуття 99-ї премії Оскар.

Про це повідомляє Українська Кіноакадемія.

Оскар 2027: фільми Сліди та Останнє повідомлення прийняли до розгляду

Сліди — документальна картина, яку Український Оскарівський комітет у вересні обрав національним претендентом на премію, потрапила до списків одразу у двох номінаціях: Міжнародний повнометражний фільм та Повнометражний документальний фільм.

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Тим часом стрічка Останнє повідомлення змагатиметься в категорії Повнометражний документальний фільм.

Загалом до розгляду на Оскар-2027 прийняли 104 стрічки, а в документальній — 190 робіт.

Попереднє голосування членів Американської кіноакадемії триватиме з 7 до 11 грудня. За його підсумками у кожній із цих категорій сформують шортліст із 15 фільмів — офіційні короткі списки оголосять 15 грудня 2026 року.

Остаточних номінантів назвуть 21 січня 2027 року, а 99-та церемонія вручення Оскара відбудеться 14 березня 2027 року.

Сліди та Останнє повідомлення: що відомо про українські фільми

Сліди — українсько-польський документальний фільм 2026 року, створений режисеркою Алісою Коваленко у співрежисерстві з Марисею Нікітюк. У центрі стрічки — історії українок (зокрема колишньої полонянки та активістки Ірини Довгань), які пережили тортури та сексуальне насильство під час російської агресії з 2014 року.

Фільм уже встиг відзначитися на Берлінале, Movies That Matter, Millenium Docs Against Gravity, увійти до переліку глядацького рейтингу Hot Docs і вийти в український фестивальний прокат на Docudays UA.

Останнє повідомлення — документальний фільм, що розповідає історію американо-української співачки й активістки Келсі Кімберлін, яка приїхала в Україну, щоб з’ясувати обставини загибелі свого двоюрідного брата Андрія, вбитого російськими військовими.

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