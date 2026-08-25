Украинский оскаровский комитет официально приступил к национальному отбору ленты, которая будет представлять нашу страну на 99-й премии Американской киноакадемии в категории Лучший международный полнометражный фильм.

В этом году за право сразиться за заветную статуэтку будут соревноваться пять украинских кинолент.

Об этом оскаровский комитет сообщил в Facebook.

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Кто может поехать на Оскар от Украины

Претенденты от Украины на Оскар:

Вечник – режиссер Иван Николайчук;

Киллхаус – режиссер Любомир Левицкий;

Последний Прометей Донбасса – режиссер Антон Штука;

Простой Солдар – режиссеры Артем Рыжиков и Хуан Камило Крус;

The Last Message – режиссеры Андрей Волошин и Алексей Лебедев.

В настоящее время члены комитета, в состав которого входят ведущие деятели кинематографа и члены Украинской киноакадемии, проверяют предоставленные заявки на соответствие четким критериям Американской киноакадемии.

Победителя национального отбора будет объявлено по результатам итогового заседания.

Следует отметить, что для максимальной прозрачности и надлежащей организации процедуры Госкино, НСКУ, Ассоциация продюсеров, Украинская киноакадемия и Украинский институт заключили общий меморандум.

Напомним, что 15 декабря 2026 года будет объявлен шортлист из 15 фильмов со всего мира. 27 января 2027 года будет обнародована финальная пятерка номинантов.

Сама премия Оскар состоится 14 марта 2027 года.

Что известно о фильмах, которые будут участвовать в нацотборе на премию Оскар

Вечник

Фильм Вечник — это история об Андрее Вороне, 104-летнем карпатском мудреце, который пережил события, менявшие нации и смещавшие границы. От ученика и целителя к воину Карпатской Украины, от заключения в Сибири до возвращения в родную деревню, где он стал мольфаром.

Фильм снятый режиссером Иваном Николайчуком по мотивам романа Мирослава Дочинца Вечник: Исповедь на перевале духа. Премьера картины прошла 28 сентября 2025 года на Одесском кинофестивале.

Киллхаус

В основе экшн-триллера Любомира Левицкого Киллхаус – реальная спасательная операция лета 2022 года, где ключевую роль сыграли беспилотники.

Лента рассказывает об опасной миссии с участием бойцов 3-й ОШБр, спецназовцев ГУР и СБУ, которые объединились в “серой зоне”, чтобы эвакуировать из-под обстрелов гражданскую семью и журналистку из США.

Последний Прометей Донбасса

Документальная картина Антона Штуки Последний Прометей Донбасса освещает неизвестный подвиг гражданских героев.

Фильм описывает ежедневную борьбу работников Кураховской ТЭС компании ДТЭК, державших энергетический фронт под сокрушительными огненными ударами врага — всего в десяти километрах от линии боевых столкновений.

Простой Солдат

Простой солдат – это личная история лауреата Sundance и оператора Артема Рыжикова. 24 февраля 2022 года он стал в ряды ТРО и в течение трех с половиной лет под позывным Кенон снимал собственное превращение с художника в воина.

Картина одержала победу на DOK Leipzig, отмечена на ОМКФ 2025 (как лучший документальный фильм и по версии FIPRESCI), а также вошла в программы фестивалей в Торонто (TIFF) и Шеффилде.

The Last Message

The Last Message — документальная драма авторства Андрея Волошина и Алексея Лебедева об американо-украинской певице Келси Кимберлин, которая отправляется на прифронтовые территории узнать правду о гибели 21-летнего кузена Андрея.

Фильм показывает путь от личной боли и написания песни-посвящения до осознания несокрушимости украинцев.

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