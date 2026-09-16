Український оскарівський комітет офіційно обрав фільм-претендент від України на 99-ту премію Оскар у категорії Найкращий міжнародний повнометражний фільм. Ним стала документальна стрічка Сліди режисерки Аліси Коваленко та співрежисерки Марисі Нікітюк.

Про це повідомляє Український оскарівський комітет.

Про що фільм Сліди та чому його обрали на Оскар

Документальна картина розповідає про пошук справедливості українськими жінками, які пережили сексуальне насильство та тортури під час російської агресії. Стрічка зосереджується на спільноті вцілілих, які відмовляються мовчати.

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Через історію колишньої полонянки Ірини Довгань, яка стала активісткою та документує свідчення постраждалих на деокупованих територіях, фільм формує колективний портрет травми, солідарності та відновлення.

Режисерка стрічки Аліса Коваленко наголосила, що це рішення є можливістю привернути увагу світу до воєнних злочинів окупантів та зробити гучнішими голоси жінок.

Стрічка Сліди вже здобула низку нагород на міжнародних кінофестивалях, серед яких Berlinale, Movies That Matter у Гаазі, Millenium Docs Against Gravity, увійшла до топ-20 глядацьких фаворитів фестивалю Hot Docs у Торонто, а її українська прем’єра відбулася на Docudays UA.

Загалом у національному відборі брали участь вісім фільмів:

Вічник (реж. Іван Ніколайчук);

Війна очима тварин (реж. М. Слабошпицький, Ю. Шашкова, М. Тузов, О. Мамедов, С. Костюк, І. Сауткін, А. Лідаговський);

Кіллхаус (реж. Любомир Левицький);

Останній Прометей Донбасу (реж. Антон Штука);

Простий Солдат (реж. Артем Рижиков, Хуан Каміло Крус);

Сліди (реж. Аліса Коваленко, Марися Нікітюк);

Тиха повінь (реж. Дмитро Сухолиткий-Собчук);

The Last Message (реж. Андрій Волошин, Олексій Лебедєв).

Рішення ухвалив Український оскарівський комітет із 12 осіб, затверджений Американською кіноакадемією. Очолив комітет кінокритик Алік Шпилюк. Також до складу увійшли продюсери, критиків та режисери: Дар’я Бассель, Денис Буданов, Олександр Гусєв, Марина Ер Горбач, Дмитро Десятерик, Сергій Лавренюк, Микита Моісеєв, Антоніна Ноябрьова, Тарас Томенко, Володимир Усик та Анна Яценко.

Згодом 15 фільмів, що увійдуть до шортлиста категорії Найкращий міжнародний повнометражний фільм, оголосять 15 грудня.

П’ять фільмів-номінантів у категорії стануть відомими 21 січня. Сама церемонія вручення 99-ї премії Оскар відбудеться 14 березня 2027 року.

25 серпня Український оскарівський комітет офіційно розпочав національний відбір стрічки, яка представлятиме нашу країну на 99-й премії Оскар в категорії Найкращий міжнародний повнометражний фільм.

Напередодні Український оскарівський комітет вирішив дати кінематографістам більше часу та подовжив термін подання документів для участі в національному відборі.

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