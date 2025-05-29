Дождь на Вознесение 2025: что это значит, согласно приметам

Сегодня, 29 мая, верующие отмечают большое церковное событие — Вознесение Господне. В этом году в день праздника почти всю территорию Украины накрыли дожди, местами — с грозами. В Киеве непогода сопровождается градом и сильным ветром.

Издавна украинский народ обращал внимание на погодные условия, особенно во время церковных праздников. Считалось, что именно в такие дни природа подает знаки относительно будущего урожая и благополучия.

Со временем эти наблюдения превращались в народные приметы. Факты ICTV решили рассказать, что означает дождь на Вознесение, согласно народным верованиям.

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Дождь на Вознесение Господне — приметы

Немало народных примет утверждают, что дождь на Вознесение считается хорошим знаком и предвещает щедрый урожай:

Дождь на Вознесение Господне — к богатому урожаю зерна.

Дождь на Вознесение — ждите дождливую осень.

Гремит — к хорошему урожаю зерна.

В то же время в сети можно встретить приметы, в которых говорится о том, что дождь на Вознесение предвещает неурожай, болезни и непогоду летом.

Очевидно, что народные приметы не имеют научной основы, а их толкования могут отличаться в зависимости от региона. Поэтому дождь на Вознесение лучше воспринимать как символ очищения и обновления природы перед летним сезоном.

Отметим, что Вознесение Господне всегда отмечается в четверг, на 40-й день после Пасхи.

Праздник символизирует завершение земного пути Иисуса Христа и его вознесение на небеса. Подробнее об истории праздника Вознесения Господня — читайте в нашем материале.

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