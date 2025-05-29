Дождь на Вознесение 2025: что это значит, согласно приметам
Сегодня, 29 мая, верующие отмечают большое церковное событие — Вознесение Господне. В этом году в день праздника почти всю территорию Украины накрыли дожди, местами — с грозами. В Киеве непогода сопровождается градом и сильным ветром.
Издавна украинский народ обращал внимание на погодные условия, особенно во время церковных праздников. Считалось, что именно в такие дни природа подает знаки относительно будущего урожая и благополучия.
Со временем эти наблюдения превращались в народные приметы. Факты ICTV решили рассказать, что означает дождь на Вознесение, согласно народным верованиям.
Дождь на Вознесение Господне — приметы
Немало народных примет утверждают, что дождь на Вознесение считается хорошим знаком и предвещает щедрый урожай:
- Дождь на Вознесение Господне — к богатому урожаю зерна.
- Дождь на Вознесение — ждите дождливую осень.
- Гремит — к хорошему урожаю зерна.
В то же время в сети можно встретить приметы, в которых говорится о том, что дождь на Вознесение предвещает неурожай, болезни и непогоду летом.
Очевидно, что народные приметы не имеют научной основы, а их толкования могут отличаться в зависимости от региона. Поэтому дождь на Вознесение лучше воспринимать как символ очищения и обновления природы перед летним сезоном.
Отметим, что Вознесение Господне всегда отмечается в четверг, на 40-й день после Пасхи.
Праздник символизирует завершение земного пути Иисуса Христа и его вознесение на небеса. Подробнее об истории праздника Вознесения Господня — читайте в нашем материале.