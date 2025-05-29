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Дощ на Вознесіння 2025: що це означає, згідно з прикметами

Дощ на Вознесіння
Фото: Pexels

Сьогодні, 29 травня, віряни відзначають велику церковну подію – Вознесіння Господнє. Цьогоріч в день свята майже всю територію України накрили дощі, подекуди – із грозами. У Києві негода супроводжується градом і сильним вітром.

Здавна український народ звертав увагу на погодні умови, особливо під час церковних свят. Вважалося, що саме в такі дні природа подає знаки щодо майбутнього врожаю та добробуту.

З часом ці спостереження перетворювалися на народні прикмети. Факти ICTV вирішили розповісти, що означає дощ на Вознесіння, згідно з народними віруваннями.

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Дощ на Вознесіння Господнє – прикмети

Чимало народних прикмет стверджують, що дощ на Вознесіння вважається добрим знаком і віщує щедрий врожай:

  • Дощ на Вознесіння Господнє – до багатого врожаю зерна.
  • Дощить на Вознесіння – чекайте на дощову осінь.
  • Гримить – до хорошого врожаю зерна.

Водночас у мережі можна зустріти прикмети, в яких йдеться про те, що дощ на Вознесіння віщує неврожай, хвороби і негоди влітку.

Очевидно, що народні прикмети не мають наукового підґрунтя, а їхні тлумачення можуть відрізнятися залежно від регіону. Тож дощ на Вознесіння краще сприймати як символ очищення і оновлення природи перед літнім сезоном.

Зазначимо, що Вознесіння Господнє завжди відзначається в четвер, на 40-й день після Великодня.

Свято символізує завершення земного шляху Ісуса Христа та його вознесіння на небеса. Детальніше про історію свята Вознесіння Господнього – читайте у нашому матеріалі.

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