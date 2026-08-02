В воскресенье, 2 августа, в Украине отмечают День Воздушных сил ВСУ. Это профессиональный праздник всех, кто защищает наше небо — от пилотов и штурманов до специалистов противовоздушной обороны.

Праздник был учрежден в 2007 году указом президента, объединив две даты — войск ПВО и авиации. В условиях полномасштабной войны этот день приобрел особое значение, ведь украинские Воздушные силы ежедневно спасают жизни, сбивая вражеские ракеты, дроны и самолеты.

В День Воздушных сил ВСУ украинцы благодарят защитников неба за выдержку, мужество и самопожертвование. Факты ICTV собрали лучшие поздравления в картинках, стихах и прозе, чтобы каждый мог выразить благодарность нашим героям.

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День Воздушных сил ВСУ 2026 — поздравления в картинках

В этом разделе вы найдете поздравительные открытки к профессиональному празднику Воздушных сил ВСУ.

День Воздушных сил ВСУ 2026 — поздравления в стихах

Стоят на страже Украины

Ее воздушные войска,

Чтоб сохранить страну единой,

И выбить из нее врага!

С Днем Воздушных сил ВСУ!

***

Вы – в небе щит, отпор для дронов,

Пусть каждый вылет – точно в цель!

Благодарим вас за защиту,

За сон и каждый новый день!

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Грозные, как гром с небес,

Летчики из ВВС,

Эскадрой дружно летают,

Государство охраняют,

Чтобы родной Украине,

Не видеть врагов и в помине!

День Воздушных сил ВСУ 2026 — поздравления в прозе

Поздравляем с Днем Воздушных сил ВСУ! Спасибо каждому, кто защищает украинское небо, ведь вы ежедневно сдерживаете врага, уничтожаете ракеты и дроны, давая нам возможность увидеть рассвет! Низкий поклон и искренняя благодарность за вашу выдержку, силу и верность присяге!

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В этот день — благодарность и уважение всем воинам Воздушных сил! Вы держите небо в самой тяжелой войне в новейшей истории. Пусть у вас всегда будет топливо, связь, поддержка и боеприпасы! Пусть каждый боевой вылет заканчивается безопасным возвращением на базу! Пусть дома ждут родные и близкие!

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С Днем Воздушных сил ВСУ! Ежедневная работа экипажей, инженеров, операторов ПВО, летчиков, наводчиков — это то, благодаря чему враг не пройдет! Верьте в себя так, как мы верим в вас!

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Слава Воздушным силам Украины! В самые темные ночи вы держите небо, когда над городами гудят тревоги. Мы благодарны за каждый сбитый объект, за каждого спасенного, за каждую ночь без прилетов. Держитесь, Украина с вами!

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С Днем Воздушных сил! Спасибо за ваш ежедневный риск, за слаженную работу и силу духа. Пусть рядом всегда будут побратимы, командиры, поддержка семьи и тыла. Берегите себя!

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