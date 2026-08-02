День Воздушных сил ВСУ 2026: пожелания для тех, кто держит небо
В воскресенье, 2 августа, в Украине отмечают День Воздушных сил ВСУ. Это профессиональный праздник всех, кто защищает наше небо — от пилотов и штурманов до специалистов противовоздушной обороны.
Праздник был учрежден в 2007 году указом президента, объединив две даты — войск ПВО и авиации. В условиях полномасштабной войны этот день приобрел особое значение, ведь украинские Воздушные силы ежедневно спасают жизни, сбивая вражеские ракеты, дроны и самолеты.
В День Воздушных сил ВСУ украинцы благодарят защитников неба за выдержку, мужество и самопожертвование. Факты ICTV собрали лучшие поздравления в картинках, стихах и прозе, чтобы каждый мог выразить благодарность нашим героям.
День Воздушных сил ВСУ 2026 — поздравления в картинках
В этом разделе вы найдете поздравительные открытки к профессиональному празднику Воздушных сил ВСУ.
День Воздушных сил ВСУ 2026 — поздравления в стихах
Стоят на страже Украины
Ее воздушные войска,
Чтоб сохранить страну единой,
И выбить из нее врага!
С Днем Воздушных сил ВСУ!
***
Вы – в небе щит, отпор для дронов,
Пусть каждый вылет – точно в цель!
Благодарим вас за защиту,
За сон и каждый новый день!
***
Грозные, как гром с небес,
Летчики из ВВС,
Эскадрой дружно летают,
Государство охраняют,
Чтобы родной Украине,
Не видеть врагов и в помине!
День Воздушных сил ВСУ 2026 — поздравления в прозе
Поздравляем с Днем Воздушных сил ВСУ! Спасибо каждому, кто защищает украинское небо, ведь вы ежедневно сдерживаете врага, уничтожаете ракеты и дроны, давая нам возможность увидеть рассвет! Низкий поклон и искренняя благодарность за вашу выдержку, силу и верность присяге!
***
В этот день — благодарность и уважение всем воинам Воздушных сил! Вы держите небо в самой тяжелой войне в новейшей истории. Пусть у вас всегда будет топливо, связь, поддержка и боеприпасы! Пусть каждый боевой вылет заканчивается безопасным возвращением на базу! Пусть дома ждут родные и близкие!
***
С Днем Воздушных сил ВСУ! Ежедневная работа экипажей, инженеров, операторов ПВО, летчиков, наводчиков — это то, благодаря чему враг не пройдет! Верьте в себя так, как мы верим в вас!
***
Слава Воздушным силам Украины! В самые темные ночи вы держите небо, когда над городами гудят тревоги. Мы благодарны за каждый сбитый объект, за каждого спасенного, за каждую ночь без прилетов. Держитесь, Украина с вами!
***
С Днем Воздушных сил! Спасибо за ваш ежедневный риск, за слаженную работу и силу духа. Пусть рядом всегда будут побратимы, командиры, поддержка семьи и тыла. Берегите себя!