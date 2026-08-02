У неділю, 2 серпня, в Україні відзначають День Повітряних сил ЗСУ. Це професійне свято всіх, хто боронить наше небо — від пілотів і штурманів до фахівців протиповітряної оборони.

Свято започаткували у 2007 році указом президента, об’єднавши дві дати — військ ППО та авіації. В умовах повномасштабної війни цей день набув особливого значення, адже українські Повітряні сили щодня рятують життя, збиваючи ворожі ракети, дрони та літаки.

У День Повітряних сил ЗСУ українці дякують захисникам неба за витримку, мужність і самопожертву. Факти ICTV зібрали найкращі привітання у картинках, віршах і прозі, щоби кожен міг висловити вдячність нашим героям.

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День Повітряних сил ЗСУ 2026 — привітання в картинках

У цьому розділі ви знайдете привітальні листівки до професійного свята Повітряних сил ЗСУ.

День Повітряних сил ЗСУ 2026 — привітання у віршах

Щира подяка вам, наші герої!

Ворога знищите ви у двобої!

Пишаємось вами та вдячні безмежно!

За захист, за волю та незалежність!

***

Ви – щит у небі, відсіч у повітрі,

Ракети й дрони нищите щодня!

Хай янгол береже вас під час битви!

Ви – наша міць, підтримка і броня!

***

Грізні, як грім із небес,

Соколи з ВПС!

Ескадрою дружно літають,

Від ворогів захищають!

Щоб Україна рідна,

Витерла сльози та квітла!

День Повітряних сил ЗСУ 2026 — привітання у прозі

Вітаємо з Днем Повітряних сил ЗСУ! Дякуємо кожному, хто боронить українське небо, адже ви щодня стримуєте ворога, знищуєте ракети й дрони, даючи чи нам можливість побачити світанок! Низький уклін і щира вдячність за вашу витримку, силу і вірність присязі!

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У цей день – подяка і шана всім воїнам Повітряних сил! Ви тримаєте небо у найважчій війні в новітній історії. Хай у вас завжди буде паливо, зв’язок, підтримка та боєприпаси! Хай кожен бойовий виліт завершується безпечним поверненням на базу! Хай вдома чекають рідні та близькі!

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З Днем Повітряних сил ЗСУ! Щоденна робота екіпажів, інженерів, операторів ППО, льотчиків, навідників — це те, завдяки чому ворог не пройде! Вірте в себе так, як ми віримо у вас!

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Слава Повітряним силам України! У найтемніші ночі ви тримаєте небо, коли над містами гудуть тривоги. Ми вдячні за кожен збитий об’єкт, за кожного врятованого, за кожну ніч без прильотів. Тримайтеся, Україна з вами!

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З Днем Повітряних сил! Дякуємо за ваш щоденний ризик, за злагоджену роботу і силу духу. Нехай поруч завжди будуть побратими, командири, підтримка родини й тилу. Бережіть себе!

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