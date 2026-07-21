Праздники в августе 2026: когда отмечают День Воздушных сил и День Независимости
Август для украинцев — это не только последний месяц лета и сезон отпусков, но и период, когда отмечают немало государственных, профессиональных и памятных дат.
Именно в этом месяце страна отмечает День Независимости Украины, а также чествует военных, шахтеров, археологов, пчеловодов и представителей других профессий.
Какие праздники в августе 2026 будут отмечать украинцы и будет ли дополнительный выходной на День Независимости, читайте в материале Фактов ICTV.
Календарь праздников на август 2026
Список праздников в августе:
- 1 августа – День инкассатора.
- 2 августа – День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.
- 8 августа – День войск связи.
- 9 августа – День работников ветеринарной медицины и День строителя.
- 12 августа – День молодежи.
- 15 августа – День археолога.
- 19 августа – День пасечника.
- 23 августа – День Государственного Флага Украины.
- 24 августа – День Независимости Украины.
- 29 августа – День авиации Украины и День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства.
- 30 августа – День шахтера.
- 31 августа – День румынского языка в Украине.
Праздничный календарь на август 2026: будет ли выходной на День Независимости
Главным государственным праздником месяца считается День Независимости Украины, который ежегодно отмечают 24 августа. Эта дата определена статьей 73 Кодекса законов о труде Украины как праздничный и нерабочий день.
В 2026 году 24 августа приходится на понедельник, поэтому в мирное время у украинцев были бы трехдневные выходные, с субботы до понедельника включительно.
Однако при действии военного положения норма о праздничных и нерабочих днях временно не применяется. Это предусмотрено законом Украины №2136-IX Об организации трудовых отношений в условиях военного положения.
24 августа 2026 года останется обычным рабочим днем, если работодатель не установит другой режим работы.