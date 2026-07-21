Август для украинцев — это не только последний месяц лета и сезон отпусков, но и период, когда отмечают немало государственных, профессиональных и памятных дат.

Именно в этом месяце страна отмечает День Независимости Украины, а также чествует военных, шахтеров, археологов, пчеловодов и представителей других профессий.

Какие праздники в августе 2026 будут отмечать украинцы и будет ли дополнительный выходной на День Независимости, читайте в материале Фактов ICTV.

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Календарь праздников на август 2026

Список праздников в августе:

1 августа – День инкассатора.

2 августа – День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

8 августа – День войск связи.

9 августа – День работников ветеринарной медицины и День строителя.

12 августа – День молодежи.

15 августа – День археолога.

19 августа – День пасечника.

23 августа – День Государственного Флага Украины.

24 августа – День Независимости Украины.

29 августа – День авиации Украины и День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства.

30 августа – День шахтера.

31 августа – День румынского языка в Украине.

Праздничный календарь на август 2026: будет ли выходной на День Независимости

Главным государственным праздником месяца считается День Независимости Украины, который ежегодно отмечают 24 августа. Эта дата определена статьей 73 Кодекса законов о труде Украины как праздничный и нерабочий день.

В 2026 году 24 августа приходится на понедельник, поэтому в мирное время у украинцев были бы трехдневные выходные, с субботы до понедельника включительно.

Однако при действии военного положения норма о праздничных и нерабочих днях временно не применяется. Это предусмотрено законом Украины №2136-IX Об организации трудовых отношений в условиях военного положения.

24 августа 2026 года останется обычным рабочим днем, если работодатель не установит другой режим работы.

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