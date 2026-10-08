Какой праздник 8 октября 2026 года и с чем лучше не спешить в этот день
Сегодня, 8 октября, в Украине отмечают День юриста – профессиональный праздник всех, кто стоит на страже законности и правопорядка.
Также на эту дату приходится Всемирный день биометрии, Международный день педиатрии и Всемирный день осьминога – символическое совпадение, ведь латинское octo означает “восемь”, что связывает осьминога с октябрем (October).
Для православных верующих это день памяти преподобной Пелагии и преподобной Таисии.
Факты ICTV собрали все главные события 8 октября — узнавайте, какие народные приметы существуют в этот день, что можно и нельзя делать, а также, кто празднует именины.
- Какой сегодня церковный праздник – 8 октября 2026 года
- Какой сегодня, 8 октября 2026 года, день в Украине
- Кто празднует день ангела 8 октября 2026 года
- Что нельзя делать 8 октября 2026 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 8 октября 2026 года
Какой сегодня церковный праздник – 8 октября 2026 года
Православная церковь в этот день чтит память преподобных Пелагеи Антиохийской и Таисии Египетской.
Святая Пелагея жила в III веке в Антиохии. Она обратилась в христианство, отказалась от мирских соблазнов и приняла мученическую смерть за веру. По преданию, ее казнили, сожгли в медном быке. В народе Пелагию почитают как покровительницу девушек, чистоты и птиц.
Преподобная Таисия Египетская – подвижница IV века – стала примером искреннего покаяния. В юности она жила греховной жизнью, но впоследствии отказалась от нее, обратившись к Богу. Проведя остаток дней в молитве и уединении, она искупила свои вины и была канонизирована.
Какой сегодня, 8 октября 2026 года, день в Украине
Сегодня в Украине отмечают День юриста – профессиональный праздник, введенный указом президента в 1997 году по инициативе Союза адвокатов, Союза юристов и Министерства юстиции Украины.
Дату 8 октября выбрали неслучайно: именно в октябре 1016 года князь Ярослав Мудрый создал первый писаный свод законов – Руську Правду, которая стала основой средневекового права в Руси – Украине.
В этот день поздравляют судей, адвокатов, прокуроров, нотариусов, юрисконсультов, следователей и правозащитников – всех, кто заботится о соблюдении прав и свобод граждан.
Кто празднует день ангела 8 октября 2026 года
Среди мужчин в этот день именины отмечают Василий, Виктор, Владимир, Дмитрий, Иван, Николай, Павел и Петр. Эти имена издавна связывают с силой духа, мудростью и надежностью.
Среди женщин день ангела празднуют Елизавета, Мария, Надежда, Таисия и Татьяна. Каждое из этих имен олицетворяет веру, милосердие и красоту души.
Что нельзя делать 8 октября 2026 года
- Конфликтовать, ругаться и провоцировать споры – эмоциональное напряжение в этот день слишком высокое.
- Употреблять алкоголь и переедать – излишества могут сказаться на здоровье и настроении.
- Стричь волосы – по поверьям, это может навлечь болезни или привлечь негативную энергию.
- Браться за важные дела и выполнять физически изнурительную работу.
- Поддаваться ревности, зависти или раздражению – в дни под знаком Овна эти эмоции особенно разрушительны.
Что можно делать сегодня
8 октября – день энергии, вдохновения и чувств. Это лучшее время для романтических знакомств, помолвки или свадьбы.
День благоприятен для празднований, теплых встреч и дружеского общения. Хорошо проводить время в приятной компании, организовывать корпоративные мероприятия или презентации – все, что приносит радость и позитив.
Полезно угощаться фруктами, особенно виноградом, который символизирует достаток и щедрость. День способствует гармонии в отношениях, творческим идеям и духовному обновлению. Вот в делах лучше не торопиться – спокойствие и уравновешенность принесут больше пользы, чем суета.
Народные приметы на 8 октября 2026 года
- Ясный и теплый день – осень будет длинной и сухой.
- Много паутины в воздухе – зима будет мягкой.
- Если вечер звездный – в ближайшие дни погода останется стабильной.