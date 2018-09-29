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У Росії показали фото Сенцова під час медогляду

Прес-служба УФСВП опублікувала фото політв’язня Олега Сенцова. 29 вересня – 139-й день його голодування.

– 28.09.2018 засуджений Олег Сенцов був вивезений в Лабитнангскую міську лікарню, де він отримав додаткові дослідження та консультації лікарів-фахівців. З огляду на результати проведеного обстеження, Олегу Сенцову проведена корекція лікування, – йдеться в повідомленні УФСВП по Ямало-Ненецькому автономному окрузі.

Читайте: Клих попросив Сенцова припинити голодування

Фото опублікували 28 вересня, але не уточнили, коли саме воно було зроблено.

Нагадаємо, вчора Олега Сенцова вивезли з колонії в міську лікарню Лабитнанги для планового обстеження.

Фото: УФСВП

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