Прес-служба УФСВП опублікувала фото політв’язня Олега Сенцова. 29 вересня – 139-й день його голодування.
– 28.09.2018 засуджений Олег Сенцов був вивезений в Лабитнангскую міську лікарню, де він отримав додаткові дослідження та консультації лікарів-фахівців. З огляду на результати проведеного обстеження, Олегу Сенцову проведена корекція лікування, – йдеться в повідомленні УФСВП по Ямало-Ненецькому автономному окрузі.
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Фото опублікували 28 вересня, але не уточнили, коли саме воно було зроблено.
Нагадаємо, вчора Олега Сенцова вивезли з колонії в міську лікарню Лабитнанги для планового обстеження.
Фото: УФСВП
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