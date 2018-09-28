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Сенцов доставлен в больницу – ФСИН

Украинского политзаключенного Олега Сенцова вывезли из колонии в городскую больницу Лабытнанги для планового обследования.

Олег Сенцов

В связи с плановым обследованием 28 сентября Олег Сенцов был вывезен в Лабытнангскую городскую больницу, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу управления федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Ямало-Ненецкому автономному округу.

– Учитывая результаты проведенного обследования, Сенцову проведена коррекция лечения, – добавили в ведомстве.

Читайте: РФ не предоставляет документы о состоянии Сенцова – Денисова

Напомним, спикер парламента Андрей Парубий подписал постановление ВР о предоставлении Олегу Сенцову Нобелевской премии мира.

Фото: Save Oleg Sentsov/Facebook

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